Serie C : domani gironi e calendari : Lo ha stabilito il direttivo di Lega Pro, riunitosi dalle 18 di oggi in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sui ripescaggi in Serie B, che ha confermato il campionato cadetto ...

RIPESCAGGI Serie B/ Solo Siena sarebbe al sicuro - Catania a rischio? Domani la sentenza : cosa può succedere : RIPESCAGGI SERIE B, Catania a rischio? Domani sentenza, Frattini assicura: “Nessuno slittamento”. Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre? Tutte le ipotesi in ballo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Hockey prato - Hockey Series 2018 : 16-0 dell’Italia a Cipro - domani si decide tutto : Com’era ovvio che fosse, è arrivata la goleada dell’Italia nella quarta partita delle Hockey Series 2018 in quel di Gniezno (Polonia). Gli azzurri, ancora imbattuti, hanno sconfitto nettamente il fanalino di coda del raggruppamento, Cipro, con il risultato di 16-0. In chiave differenza reti i ragazzi di Roberto Da Gai non riescono a scavalcare le rivali nel girone: bisognerà però seguire con attenzione la sfida tra i padroni di casa ...

UNA STRADA VERSO IL DOMANI 2 - KU'DAMM 59/ Anticipazioni del 30 agosto 2018Al via la miniSerie tedesca : Una STRADA VERSO il DOMANI 2, Anticipazioni del 30 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. Il destino delle tre sorelle ha preso una piega inaspettata. (Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:45:00 GMT)

Hockey prato - Hockey Series 2018 : da domani in campo la nazionale maschile - obiettivo passare il turno : Dalle donne agli uomini: la calda estate dell’Hockey prato azzurro vede protagonista in questo fine agosto la nazionale maschile, che da domani 28 agosto a domenica 2 settembre scenderà in campo a Gniezno (Polonia) nella fase “Open” della nuova manifestazione, le Hockey Series. Un evento che va a sostituire in tutto e per tutto la World League e che sarà utile, in futuro, anche per agguantare pass in chiave Giochi Olimpici. Sei squadre in ...

Sky Sport 24 al via sul digitale terrestre : da domani Sky Sport Serie A HD : Sky Sport è pronta a scaldare i motori in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, anche se sarà inevitabilmente una partenza ridotta a causa del rinvio delle due gare che vedono impegnate Genoa e Sampdoria. La Tv di Murdoch punta a raggiungere un maggior numero di persone grazie alla nuova offerta predisposta per il digitale […] L'articolo Sky Sport 24 al via sul digitale terrestre: da domani Sky Sport Serie A HD è stato ...

Sky Sport 24 in HD anche sul digitale terrestre. Domani si accende Sky Sport Serie A HD DTT : Seppur in un clima che non può essere così festoso a causa della tragedia di qualche giorno fa a Genova, torna da Domani il campionato di Serie A e come già annunciato ad inizio Agosto arrivano novità per quanto riguarda l'offerta Sky DTT, il modo più semplice e accessibile per vedere Sky direttamente sul televisore di casa, con contenuti che spaziano dalle Serie tv al cinema, dall’intrattenimento ...

Cercando Dazn. Esordio domani sera della Serie A sulla nuova piattaforma in streaming : Nel mondo Dazn è in Germania, Austria, Canada, Giappone. ABBONAMENTO . La cosiddetta 'Netflix dello sport' costa 9 euro e 99 centesimi al mese, il primo è gratuito. Gli abbonati a Mediaset Premium ...

Basket Serie A - domani al lavoro Cantù e Torino : Il giorno successivo la prima seduta di preparazione atletica alla Sisport, sede che ospiterà assieme allo Sport Club di Venaria gli allenamenti dei gialloblù fino a venerdì 24 agosto.

Pallavolo – Rabobank Super Series - la Nazionale italiana femminile debutta domani contro la Russia : Per le ragazze di Mazzanti si tratterà del primo test sul campo dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti La Nazionale italiana femminile da domani sarà impegnata nella Rabobank Super Series Volleyball, torneo in programma in Olanda che vedrà in campo Russia, Turchia e la Nazionale padrone di casa. L’Italia esordirà a Hoogeveen (ore 16.30) contro la Russia, mentre nella seconda gara di ...

Calcio - Avellino : domani l’audizione al Tar - gli irpini sperano ancora nella Serie B : Questione di ore per sapere il futuro dell’Avellino. domani è attesta l’audizione delle parti al Tar del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. Proprio il Coni, insieme a Figc e Lega B si presenteranno come soggetti controinteressati. Da ambienti vicini al club, sembra che l’Avellino sia fiducioso di una ...

Serie C - domani al via la Coppa Italia : E’ tutto pronto per il calcio d’inizio della Coppa Italia Serie C, vinta nella scorsa stagione dall’Alessandria. Le prime partite domenica 5, mercoledì 8 e domenica 12 agosto. Un palcoscenico sempre più prestigioso, prova generale per il salto di categoria: negli ultimi anni chi ha alzato la Coppa Italia Serie C, come Salernitana, Cosenza, Foggia e Venezia, è riuscito in tempi brevi anche a conquistare la promozione. La ...