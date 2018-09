Serie B | niente ripescaggi | il campionato resta a 19 squadre

Serie A Empoli - problema oculare per Pasqual. Niente amichevole : Empoli - Manuel Pasqual salta l'amichevole con l' Arezzo . problema agli occhi dopo uno scontro di gioco in allenamento. Fuori anche Capezzi che continua a lavorare a parte. Questo il comunicato del ...

Serie A Torino - Aina : noie muscolari. Niente nazionale : Torino - Niente nazionale per Ola Aina . Il difensore nigeriano, in prestito dal Chelsea , era uscito anzitempo nella partita contro la Spal . Sottoposto a esami strumentali dallo staff medico del ...

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie - Allegri : “La Serie A è più difficile” : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:38:00 GMT)

VIDEO/ Inter-Torino - 2-2 - - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano - Serie A - : VIDEO Inter Torino , 2-2, : highlights e gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida a San Siro , 26 agosto, .

VIDEO/ Inter-Torino (2-2) - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano (Serie A) : VIDEO Inter Torino (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri avanti di due gol farsi raggiungere da Belotti e Meité.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Serie A – Niente gol per Cristiano Ronaldo - ma i bookmaker hanno fiducia in CR7 : Cristiano Ronaldo ancora a secco, ma CR7 continua a comandare in quota capicannonieri I bookmaker concedono fiducia incondizionata a Cristiano Ronaldo: l’asso della Juventus, smentendo tutte le previsioni della vigilia, non è andato in rete né alla prima giornata di campionato, contro il Chievo, e nemmeno alla seconda, contro la Lazio. Ma nonostante il digiuno, prolungatissimo per uno come CR7, i quotisti reputano che abbia tutto il ...

Serie A - giudice sportivo : niente squalifica per De Rossi e Gomez. Diffidati Spalletti e Mazzarri : Tra le decisioni del giudice sportivo, adottate al termine della prima giornata di Serie A, è singolare e fa giurisprudenza quella di non punire in alcun modo Daniele De Rossi e Alejandro Gomez, ...

Niente sciopero : la Serie B venerdì al via - ma Tommasi chiede un rinvio : Tra i calciatori 'rimane lo stato di agitazione' ma l'incontro tra i capitani della B e l'Aic non partorisce il temuto sciopero contro il blocco ai ripescaggi e il presidente della Lega di B, Mauro ...

Serie B a 19 squadre - niente ripescaggi : Intanto il Collegio di garanzia dello sport ha 'stoppato' tutti i ripescaggi. Decisione il 7 settembre.

Serie B a 19 squadre - niente ripescaggi : 19.15 La Lega di Serie B comunica che i calendari del campionato saranno resi noti a Milano lunedì e che l'organico sarà a 19 squadre. niente ripescaggi. La Lega B,si legge in una nota, inoltre si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte, comportamenti e azioni antigiuridiche, illegittime e pregiudizievoli nei confronti di Lega o delle società associaciate. Intanto il ...

Clamorosa ipotesi : Serie B a 19 squadre e niente ripescaggi : L'indiscrezione è trapelata intorno a ora di pranzo sul profilo Twitter di Nicola Binda, firma di grande rilievo della Gazzetta dello Sport, che preannunciava il blocco dei ripescaggi in B e la ...

Avellino - il Tar respinge il ricorso : niente Serie B : niente da fare per l'Avellino. Anche il Tar, dopo il Coni, ha respinto il ricorso presentato dal club escluso dalla Serie B per avere presentato in ritardo la fideiussione necessaria per l'iscrizione ...

Bari - ecco De Laurentiis. 'In Serie A velocemente. Napoli Niente commistioni' : Bari - 'Mio figlio Luigi si occuperà del Bari, l'ho convinto dopo giorni di chiamate e discussioni perché non si era mai interessato al calcio finora. Una cosa è certa: il Bari non sarà un'appendice ...

Coni respinge ricorso Bari - niente SerieB : Bari, 31 LUG - Il Coni ha respinto il ricorso presentato dalla F.C. Bari 1908 contro il provvedimento della FIGC che aveva escluso la squadra dal campionato di serie B. Il presidente Cosmo Giancaspro, ...