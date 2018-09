Serie B | la decisione del CONI in diretta | format deciso e ripescaggi

Terremoto Serie B e Serie C - può saltare tutto : alcuni club pensano ad una decisione clamorosa - i campionati rischiano di fermarsi o slittare [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e Serie C, un caos clamoroso e confusione che rischia di portare pericolose conseguenze in vista del proseguo del torneo. Era prevista per venerdì la sentenza sui possibili ripescaggi in Serie B e Serie C, la decisione clamorosa è stata quella del rinvio, sentenza prevista tra lunedì sera e martedì mattina. Si va verso un cambio di format e con il passaggio da 19 a 22 ...

Serie B - la sentenza sui ripescaggi LIVE : arriva una decisione a sorpresa : Caos sempre più evidente nel campionato di Serie B, non sarà deciso oggi il format del torneo cadetto (19 o 22 squadre), la comunicazione è arrivata direttamente dal presidente del Collegio di Garanzia Frattini che ha affermato di voler rinviare a martedì la sentenza. Si tratta di una notizia clamorosa, la confusione ormai è sempre più evidente e non è da escludere una sentenza a sorpresa rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Si ...

Serie B - Frattini decisione forse lunedì : 19.17 "Non era giusto decidere frettolosamente su un argomento così delicato". Così il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Franco Frattini, al termine della giornata dei ricorsi sul format del campionato di Serie B. Frattini ha spiegato che una decisione sui ricorsi arriverà nella prossima settimana. "Abbiamo ascoltato, rifletteremo, credo fra lunedì o massimo martedì prenderemo una decisione".Sulla composizione della Serie ...

Ripescaggi Serie B - il Collegio di Garanzia ha chiesto il ritorno a 22 squadre : decisione imminente : Collegio di Garanzia del Coni pronto a riportare il campionato di Serie B a 22 squadre con le conseguenti modifiche al calendario Si è conclusa al Salone d’Onore del Coni la sessione di udienze davanti al Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini, dei club di Serie B che ambiscono al Ripescaggio. Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena chiedono di annullare la delibera con cui il commissario straordinario della Figc, ...

Serie C - oggi la decisione del CONI sui ripescaggi : Catania e Novara le favorite : ...si augurano di non dover più assistere a tali messe in scena causate dalla assoluta inadeguatezza di un sistema desueto e non all'altezza di un movimento che vuole tornare ad essere leader nel mondo.

Serie A – Fasce da capitano uguali per tutti : la Lega ufficializza la decisione - i dettagli : Lega A: adesso è ufficiale il divieto delle Fasce da capitano personalizzate, tutti i dettagli della decisione Stop alle Fasce da capitano personalizzate in Serie A. La decisione è stata ufficializzata oggi dalla Lega, che in un comunicato ha reso noto il regolamento relativo alle divise da gioco. Nel comunicato si sottolinea che “tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente regolamento deve intendersi come ...

The Big Bang Theory - anche il "no" di Jim Parsons dietro la decisione di chiudere la Serie : "Non crediamo che la prossima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima": così, ad inizio mese, diceva Kelly Kahl, la presidente della sezione Intrattenimento della Cbs. Ieri, però, è arrivato un "E invece..." che ha cambiato le carte in tavola. Come vi abbiamo già raccontato, infatti, la dodicesima stagione della sit-com, in partenza negli Stati Uniti il 24 settembre, sarà l'ultima.Un annuncio che non rivela risentimenti o divergenze ...

'Fascia di capitano uguale per tutti in Serie A' : la decisione della Lega fa infuriare il Papu Gomez : Papu Gomez è stato sempre attento alla sua fascia da capitano, spesso colorata e ricca di messaggi e ricordi della sua infanzia tutto ciò dovrà cessare 'Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto ...