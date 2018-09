Serie B | club possono ricorrere a Tfn

Terremoto Serie B e Serie C - può saltare tutto : alcuni club pensano ad una decisione clamorosa - i campionati rischiano di fermarsi o slittare [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e Serie C, un caos clamoroso e confusione che rischia di portare pericolose conseguenze in vista del proseguo del torneo. Era prevista per venerdì la sentenza sui possibili ripescaggi in Serie B e Serie C, la decisione clamorosa è stata quella del rinvio, sentenza prevista tra lunedì sera e martedì mattina. Si va verso un cambio di format e con il passaggio da 19 a 22 ...

Serie B - ripescaggi : il comunicato del Catania con le precisazioni del club : Lascia perplessi, per usare un eufemismo, il contenuto di un articolo apparso su un quotidiano sportivo secondo il quale "il Collegio di Garanzia dello Sport sarebbe orientato a bocciare gli etnei ...

Caos totale in Serie B : campionato a 22 squadre? I club pronti al ricorso al Tar - si rischia il blocco : RIPESCAGGI Serie B E Serie C- Centinaia di migliaia di tifosi tra le squadre di Serie B e Serie C attendono le decisioni del Collegio di garanzia dello Sport, attese tra domani sera e martedì mattina. All’interno dell’organismo presieduto da Franco Frattini, più volte deputato, ministro e commissario europeo, vi è una spaccatura forte: l’ipotesi di una decisione sofferta, presa a maggioranza, è una certezza. La posizione di ...

Calcio Femminile - il Coni dà ragione a Figc e club : Serie A e B faranno parte della Federazione. Termina sciopero calciatrici : Le Serie A e B di Calcio Femminile entrano a far parte del Calcio che conta. Il Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado di giudizio sportivo, ha stabilito che la governance del Calcio Femminile di vertice deve tornare nell’ambito della Figc, come deciso dal commissario straordinario Roberto Fabbricini in una delibera del maggio scorso. Il pronunciamento ribalta così la sentenza della Corte d’appello federale che aveva dato ...

Serie C - tanti club ancora in bilico : caos gironi e calendari a pochi giorni dal via : A pochi giorni dall’avvio del campionato, l’incertezza regna ancora sovrana. Sarà una giornata decisiva anche per la prossima C, non solo per la Serie B. Oggi, il Collegio di Garanzia del Coni si concentrerà su format e ripescaggi in B che andrebbero quindi a ridisegnare la mappa della Serie C. Novara e Catania sono i casi più spinosi: chiedono il ripescaggio. Gli interessi di Pro Vercelli e Ternana, invece, sono in conflitto ...

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...

Palermo - Lecce e 10 club di Serie C rischiano 8 punti di penalizzazione per le fideiussioni : Palermo e Lecce in Serie B, 10 club in Serie C: è questo l'elenco dei club che, secondo la Figc, rischiano 8 punti di penalizzazione L'articolo Palermo, Lecce e 10 club di Serie C rischiano 8 punti di penalizzazione per le fideiussioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Sampdoria - appesi vicino al Ferraris ombrelli con i colori del club : GENOVA - Gli abitanti di Corso De Stefanis, a pochi metri dallo stadio Luigi Ferraris, oggi hanno goduto di un risveglio blucerchiato. Nella notte sono stati installati decine di ombrelli che hanno ...

Calcio femminile - i club di Serie A e B ricorrono al Collego di Garanzia del Coni : Anche i club femminili di Serie A e B hanno presentato ricorso al Coni contro l'annullamento del passaggio sotto la Figc. L'articolo Calcio femminile, i club di Serie A e B ricorrono al Collego di Garanzia del Coni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Calcio donne : ricorso dei club si Serie A e B al Coni : Anche le società di Serie A e B di Calcio femminile, come già aveva fatto la Figc, hanno presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni contro la sentenza della Corte d’appello della Figc che aveva annullato l’inquadramento dei campionati di A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario, Roberto Fabbricini. Le società hanno chiesto in via preliminare ...

Atalanta : accordo con un club di Serie D : Novità in casa Atalanta a livello giovanile. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ieri è stata ufficializzata la nascita di una nuova collaborazione con il Ponte San Pietro-Isola , società militante in Serie D. Al 'Bortolotti' di Zingonia l'interessante incontro con la ...

Serie A - via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club : Lo sponsor di manica diventerà realtà anche in Serie A. I club di Serie A hanno infatti ricevuto l'approvazione da parte della Figc. L'articolo Serie A, via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C - Rimini : ceduto il 25% del club in criptovaluta : Il suo presidente Giorgio Grassi ha ceduto con un contratto preliminare il 25% della società all'Heritage Sports Holdings, un gruppo degli Emirati Arabi Uniti che si occupa di investimenti nel mondo ...

Serie C - Rimini : ceduto il 25% del club in bitcoin : Il suo presidente Giorgio Grassi ha ceduto con un contratto preliminare il 25% della società all'Heritage Sports Holdings, un gruppo degli Emirati Arabi Uniti che si occupa di investimenti nel mondo ...