Serena Williams sbrocca ‘come Fognini’ | Fabio non digerisce la battuta | la risposta

Serena Williams - gli arbitri minacciano il boicottaggio. E una vignetta fa impazzire il web : Il riferimento è, in particolare, al fatto che la WTA e la Federazione Tennis Statunitense , USTA, abbiano sostenuto le affermazioni di sessismo della ex numero uno del mondo dopo esser stata ...

Serena Williams - bufera sulla vignetta. Anche JK Rawling : «Vergogna - è sessista e razzista» : ... una donna afroamericana dal fisico possente che, Anche e soprattutto in campo, si veste in modo stravagante', ed ha ricevuto il supporto del proprio editore, il resto del mondo lo ha attaccato ...

Finale Us Open : Serena Williams accusa di sessismo l'arbitro : New York, 9 settembre 2018. Nella Finale femminile degli Us Open del 9 settembre 2018, la ventenne tennista Naomi Osaka, americana d'adozione e figlia di un haitiano e una giapponese, spezza il sogno di Serena Williams, la tennista statunitense considerata la migliore di tutti i tempi e per questo soprannominata The Queen. Il sogno di Serena Williams Non è stata una giornata facile per la tennista. Serena Jemeka Williams inva il 24esimo titolo ...

Questa vignetta su Serena Williams è razzista? : Secondo JK Rowling, l’autrice di Harry Potter sì, e lo ha dichiarato in un tweet: “Ben fatto nel ridurre una delle più grandi atlete viventi a un tropo razzista e sessista e l’altra grande atleta a una scena senza faccia”. Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC — J.K. Rowling (@jk_rowling) ...

Tennis - ITF e WTA litigano sul caso Ramos-Serena Williams : Ramos-Serena Williams, il caso si accende dopo la finale femminile degli US Open che ha fatto molto discutere Tennis, ITF e WTA litigano sul caso Ramos-Serena Williams. Dopo le pesanti accuse della Tennista americana, i due organi Tennistici si sono schierati in maniera nettamente diversa. L’ITF infatti, ha pensato bene di supportare l’arbitro: “Carlos Ramos è uno degli arbitri più esperti e rispettati nel Tennis. Le decisioni ...

US Open – La vignetta satirica che indigna il web : Serena Williams ritratta in maniera razzista dopo lo sfogo [FOTO] : Ancora polemiche intorno agli US Open: una vignetta satirica pubblicata da un giornale australiano fa discutere il web. La caricatura di Serena Williams è stata giudicata razzista La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso ...

Finale Us Open : Serena Williams accusa di sessismo l'arbitro : Billie Jean King, infatti, si mostra schierata dalla parte della Williams, ringraziandola per aver messo alla luce come nel mondo dello sport le donne vengano subito penalizzate a differenza degli ...

Serena Williams preferisce fare la sindacalista piuttosto che la tennista : Lo sport ha il compito d’innescare discussioni potenzialmente infinite su eventi trascurabili avvenuti in contesti artificiali e il dibattito sull’accusa di sessismo lanciata da Serena Williams contro l’arbitro della finale degli US Open non fa eccezione. Delle molteplici questioni teoriche al rigua

Davvero Serena Williams è stata penalizza agli Us Open perché donna? : Non è un gioco per donne. Potrebbe essere questa la conclusione della vicenda che vede protagonista la pluricampionessa di tennis Serena Williams ed il giudice di sedia della finale degli Us Open Carlos Ramos. Durante la partita tra la Williams e Naomi Osaka, infatti, secondo la Williams, il giudice avrebbe punito dei comportamenti che, se si fossero verificati durante un match maschile, sarebbero passati quasi inosservati. Tutto inizia nel ...

US Open – Sfuriata Serena Williams - il commento di Fanny Stollar… di cui non si sentiva il bisogno : “show di merda” [FOTO] : Fanny Stollar durissima nei confronti di Serena Williams dopo la Sfuriata della finale US Open: i fan però bacchettano la giovane tennista La Sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando prima a protesta e ...

Wta sostiene Serena Williams sulle accuse di sessismo : Roma, 10 set., askanews, - La Women's Tennis Association, WTA, si schiera con Serena Williams dopo le accuse di sessismo giudice di sedia nella finale degli Us Open femminili. 'La Wta crede che non ci ...

Serena Williams - multa da 17mila dollari per la sfuriata contro l’arbitro. “Lo ha fatto perché sono una donna” : multa da 17 mila dollari per Serena Williams, per la sua sfuriata durante la finale degli Us Open di sabato sera. Lo ha annunciato la Usta, Us Tennis Association. La tennista americana ha perso la finale contro la giapponese Naomi Osaka per 6-2, 6-4, ma a fare notizia è stato soprattutto il suo sfogo contro le decisioni del giudice di sedia Carlos Ramos. Ora a Serena vengono contestate tre violazioni: nello specifico, 4 mila dollari sono per i ...