Separati ma non troppo | film al cinema | recensione | curiosità

«Non abbracciare gli altri bambini». Le regole per i migranti Separati dai genitori : «Non toccare tuo fratello». Leticia voleva solo abbracciarlo, farlo sentire a casa. Anche se così non era. Leticia, 12 anni, è originaria del Guatemala ed è stata separata dai suoi genitori lo scorso maggio mentre cercavano di attraversare il confine americano. In questi mesi all’interno di un centro di detenzione per minori in Texas, ha dovuto imparare tutte le regole che scandiscono le giornate dei bambini separati dalle loro famiglie. E ...

Bambini Separati al confine - una madre : «Mio figlio non mi ha riconosciuta» : Ci sono figli che non riconoscono più le proprie madri. Sta accadendo ad alcuni dei Bambini, piccolissimi, separati dalle loro famiglie al confine con il Messico, risultato della politica governativa «tolleranza zero» portata avanti dal presidente americano Donald Trump dallo scorso aprile per contrastare l’immigrazione clandestina. Lo racconta il New York Times dopo avere incontrato le madri che in queste ore si stanno ricongiungendo ai loro ...