Sentenza Mondo di Mezzo | mafia riconosciuta per 18 imputati

Sentenza Mondo di Mezzo : otto assolti e due patteggiamenti : Roma – Sono otto gli assolti nell’ambito del processo di secondo grado relativo all’inchiesta ‘ Mondo di Mezzo ’. Si tratta di Stefano Bravo, Pierina Chiaravalle, Giuseppe Ietto, Sergio Menichelli, Daniele Pulcini, Nadia Cerrito, Rocco Ruotolo e Salvatore Ruggiero. Hanno invece patteggiato la pena Luca Odevaine, ex componente del tavolo sull’Immigrazione condannato per corruzione a 5 anni e 2 mesi, e Claudio ...

Mafia capitale - giudici di appello in camera di consiglio : attesa per la Sentenza sul “Mondo di mezzo” : Sono in camera di consiglio i giudici della III corte d’appello presieduta da Claudio Tortora, chiamati a decidere la sentenza di secondo grado del processo al Mondo di Mezzo, in corso nell’aula bunker di Rebibbia, che vede sul banco degli imputati 43 persone tra cui l’ex terrorista, Massimo Carminati e il ras delle coop romane, Salvatore Buzzi, collegati in videoconferenza dai penitenziari di Opera e di Tolmezzo. La sentenza è attesa intorno ...