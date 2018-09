Sennheiser MOMENTUM True Wireless | auricolari bluetooth ad alta fedeltà

chimerarevo

: Sennheiser Momentum True, i nuovi auricolari wireless che sfidano gli AirPods - mag_digital : Sennheiser Momentum True, i nuovi auricolari wireless che sfidano gli AirPods - chebroker : Sennheiser Momentum True, i nuovi auricolari wireless che sfidano gli AirPods - KaramelooTech : SENNHEISER MOMENTUM TRUE WIRELESS: LA RIVOLUZIONE DELL’ASCOLTO SENZA FILI… -

(Di martedì 11 settembre 2018) All’IFA di Berlino, leader mondiale nel campo dell’acustica, presenta le nuovead altissimache promettono di ridefinire l’esperienza audio su dispositivi senza fili. DESIGN E COSTRUZIONE Realizzate completamente a mano e dotate di due trasduttori dinamici da 7mm, lesi distinguono per le incredibili performance sonore che sono in grado di regalare all’utente, oltre che per il design peculiare unito al massimo comfort durante l’ascolto. L’qualità dei suoi componenti interni è supportata dai protocolli apt-X e apt-X Low Latency che donano un ascolto di qualità superiore. Grazie alla tecnologia Transparent Hearing possiamo sentire i rumori presenti nell’ambiente circostante o dialogare con chi abbiamo accanto senza dover togliere le ...