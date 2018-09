Segno meno per il comparto tecnologico a Milano | -1 | 48%

Spread in rialzo - Piazza Affari chiude con il Segno meno : Chiusura in territorio decisamente negativo per i principali listini europei, con Piazza Affari che si conferma l'indice peggiore . Andamento al ribasso anche per Wall Street, che si avvicina a metà ...

Borse europee con il Segno meno. Pesa la Turchia : Teleborsa, - Seduta nera per le piazze del Vecchio Continente , preoccupate per l'economia turca ma soprattutto per la crisi della lira turca nonostante le rassicurazioni di Erdogan. La Borsa di Istanbul sta cedendo oltre il 4%. Negativo l'Euro / Dollaro USA, in flessione dell'1,01%...

Prime stime sulla riforma previdenziale : si perde almeno l’8% di asSegno con quota 100 : riforma previdenziale e welfare, questi gli argomenti dell’importante riunione del Consiglio dei Ministri calendarizzata per oggi 2 agosto. Il Premier Conte, i due Vice-Premier Salvini e Di Maio, ma anche i Ministri Savona e Tria discuteranno di flat tax, reddito di cittadinanza e flessibilita' pensionistica. Un occhio ai provvedimenti da adottare, magari gia' con la Legge di Bilancio di fine anno ed uno ai conti pubblici. In materia ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore bancario italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione ...

Segno meno per il comparto immobiliare italiano - -0 - 81% - - giornata in discesa per PLC : Seduta in ribasso per l' indice delle società immobiliari in Italia , preannunciato dall'andamento debole dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Real Estate REITs ha avviato la giornata a quota 12.

Petrolio : incremento inatteso per gli stock Usa - Segno meno per il future : Il Dipartimento dell'Energia statunitense ha annunciato che nell'ultima settimana le scorte di Petrolio della prima economia sono cresciute di 1,2 milioni di barili. Gli analisti avevano stimato un rosso di 4,4 milioni.