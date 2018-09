Scuola | sindaco Vicenza a studenti | inizia una splendida avventura

liberoquotidiano

: Pronti per domani? Ecco il messaggio di Francesco Rucco a tutti i giovani vicentini che domani inizieranno la scuol… - Vicenza_Today : Pronti per domani? Ecco il messaggio di Francesco Rucco a tutti i giovani vicentini che domani inizieranno la scuol… - Alcavi : 'I bimbi posson andare a scuola,la polmonite colpisce solo gli ultrasessantenni'Sindaco di Brescia. @laramps @riotta - CorriereCitta : Pomezia, primo giorno di scuola: il Sindaco in visita alle scuole dell’infanzia comunali -

(Di martedì 11 settembre 2018), (AdnKronos) - “un nuovo anno scolastico e, per alcuni di voi,ladella. Qui troverete una seconda famiglia: nuovi e vecchi amici, maestri ed educatori. Qui trascorrete una quotidianità fatta di tanti momenti eccezionali. Qui verrete per studiare, per