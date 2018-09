Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

Scuola - precariato docenti e riapertura Gae : M5S ‘Concorsi biennali a copertura posti scoperti’ : Le dichiarazioni rilasciate dalle deputate del M5S, Alessandra Carbonaro e Lucia Azzolina, sulla riapertura delle graduatorie ad esaurimento, faranno certamente discutere.‘L’estensione della Gae? Una norma che avrebbe creato nuova precarietà nella Scuola – hanno dichiarato le due deputate pentastellate – Concentriamoci piuttosto sull’esaurire le graduatorie esistenti, come ha giustamente detto il ministro ...

Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

Scuola al via in 4 regioni fra vecchi e nuovi problemi : sicurezza e precariato : Alunni già in aula in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. Sono 80 mila i supplenti, circa il 10% dell'organico. Il ministro dell'Istruzione annuncia provvedimenti rapidi ma i ...

Scuola - tante occasioni perse per eliminare il precariato. Sindacato Anief conferma sciopero : E' un vero e proprio caos nell'imminenza dell'inizio della Scuola , per la quale si profila un altro anno di passione, per le occasioni perse in sede legislativa di riassorbire il precariato ...

Scuola - stop precariato : emendamento Lega-M5S cancella limite 36 mesi : Ultime notizie 23/7 – Un emendamento al Decreto Dignità di Lega-M5S servirà a cancellare la norma che attualmente impedisce ai precari di essere assunti dopo aver lavorato a Scuola per 36 mesi. Scuola: emendamento Lega-M5S cancella la norma che impedisce ai docenti e agli ATA di svolgere le supplenze oltre i 36 mesi di precariato […] L'articolo Scuola, stop precariato: emendamento Lega-M5S cancella limite 36 mesi proviene da Scuolainforma.