Scuola - flop completo avvio anno scolastico 2018/9 : UdS annuncia ‘il 12 ottobre in piazza’ : Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti, denuncia la situazione drammatica in cui versa la Scuola pubblica del nostro Paese: ‘In questi giorni la campanella è suonata in molte scuole del nostro Paese – denuncia Giulia Biazzo – ma non c’è ancora una risposta alla disastrosa condizione della Scuola pubblica nel nostro Paese. Siamo stufi di dichiarazioni bluff sui giornali per ignorare le vere ...

Scuola - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

Scuola Piscicelli - restauro flop : 75 bambini restano senza asilo : Per 75 alunni della Scuola dell'infanzia e primaria 'Piscicelli' l'anno scolastico è a rischio. Sono gli stessi che lo scorso febbraio rischiarono di non potersi essere iscritti nell'istituto fiore ...

Scuola - flop assunzioni 2018/9 : Cgil ‘Ministro Bussetti - reclutamento docenti va rivisto’ : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, ha parlato dell’apertura del nuovo anno scolastico 2018/2019 ed in particolar modo del completamento delle nomine in ruolo del personale docente, definendolo come una delle ‘emergenze’. assunzioni anno scolastico 2018/9 un ‘flop’ secondo Francesco Sinopoli Sinopoli, in un editoriale pubblicato sull’edizione odierna di ‘Italia Oggi‘, ...

Scuola - flop delle lezioni con il telefonino : «I prof non li sanno usare» : Smartphone sì, smartphone no: l?uso del cellulare tra i banchi di Scuola ha tenuto banco per mesi e diviso in due l?opinione pubblica. Ma, a distanza di 7 mesi dalle linee guida...

Scuola - flop delle lezioni con lo smartphone : "I prof non sanno usarlo" : "L'uso dello smartphone didattica serve a sviluppare la condivisione e la creatività dei ragazzi, allo stesso tempo annulla l' isolamento che può provocare internet", assicura l'esperta Daniela Di Donato a Il Messaggero. E anche per questo, il ministero dell'Istruzione aveva dato la spinta, redigendo linea guida, ad usare i cellulari anche a Scuola.L'obiettivo è quello di utilizzare smartphone e tablet in classe, insieme al docente, per fare ...