Scuola | Anief a Parlamento | Votare ' salva-precari'

Scuola - tante occasioni perse per eliminare il precariato. Sindacato Anief conferma sciopero : E' un vero e proprio caos nell'imminenza dell'inizio della Scuola , per la quale si profila un altro anno di passione, per le occasioni perse in sede legislativa di riassorbire il precariato ...

Scuola - ultime notizie precari : Anief ‘Cosa hanno fatto di male per meritarsi questo?’ : Durissima presa di posizione del sindacato Anief nei confronti della maggioranza in merito all’emendamento che intende abrogare il comma 3-quienquies, articolo 6, attraverso il quale si sarebbero riaperte ai precari le Graduatorie ad esaurimento. Se l’emendamento soppressivo verrà approvato, si assisterà ad un vero e proprio licenziamento di massa nella Scuola pubblica, un atto scellerato di cui la maggioranza dovrà ...

Scuola - norma salva-precari all'esame della Camera. Anief : "Ultima chance per assunzioni" : I sindacati della Scuola si muovono ancora una volta per combattere il precariato e decisioni "impopolari" che rischiano di farlo proliferare. L'attenzione è sempre rivolta al Decreto Milleproroghe , ...

Anief : le proposte non ‘impossibili’ sulla Scuola che verrà : Come sappiamo, giorno 11 settembre 2018 Anief ha indetto il sesto sciopero del comparto della scuola del 2018. Si prospetta uno dei giorni più caldi per quanto concerne le diatribe tra l’attuale governo e il mondo della scuola. Ancora una volta le polemiche, i dissensi e lo stato di agitazione sono presenti in questo comparto […] L'articolo Anief: le proposte non ‘impossibili’ sulla scuola che verrà proviene da scuolainforma.