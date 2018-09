Scontro tra moto e suv sulla statale 275 Grave 27enne

Uomini e Donne - trono over : il duro Scontro tra Ida e Riccardo [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata del trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è iniziato con il botto e la protagonista principale è stata subito Gemma Galgani. In studio, però, erano presenti anche Ida e Riccardo, coppia nata negli studi di Maria De Filippi e protagonisti dell’ultima stagione di Temptation Island. I due, dopo l’esperienza nel reality show, stanno trascorrendo un periodo di ...

Ferrara - Scontro fra 3 camion : chiusa autostrada A13/ Ultime notizie - 6 km di coda in direzione sud : Ferrara, scontro fra 3 camion: chiusa autostrada A13. Ultime notizie, 6 km di coda in direzione sud, rallentamenti anche in direzione nord, verso Padova, per i curiosi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:30:00 GMT)

TIM : Scontro tra FONDO ELLIOTT E VIVENDI/ Gli americani : "Dai francesi affermazioni fuorvianti" : Tim: SCONTRO tra FONDO ELLIOTT e VIVENDI. Gli americani: "Dai francesi affermazioni fuorvianti". La nota molto critica rispetto alle preoccupazioni dei transalpini(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 01:14:00 GMT)

Dispersione scolastica al 33%. Scontro sui dati tra Regione e opposizione : "La Regione ha avviato da tempo concrete azioni per contrastare la Dispersione scolastica con i progetti Iscol@ e Tutti a Iscol@. La Sardegna infatti, relativamente al tema della Dispersione, registra ...

Manovra - pensioni nel mirino. Ma è Scontro tra Lega e M5S : Sulle pensioni è scontro tra Lega e Cinque Stelle. E non tra sottosegretari e sherpa dei due partiti, ma ai vertici della piramide. Salvini e Di Maio, che giurano di lavorare bene l"uno a fianco all"altro, sono però lontani dal trovare un accordo sugli assegni pensionistici.Certo, entrambi hanno in mente di tagliare le cosiddette "pensioni d"oro". Lo hanno scritto nel contratto che Lega i due partiti a Palazzo Chigi. Ma è sulla soglia sopra cui ...

Ponte Genova - Scontro Toti-Di Maio su Autostrade/ Morandi - Governatore : “anche Mit ha colpe pesanti” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Ponte Morandi - Scontro tra Toti - Toninelli e Di Maio : "Il governatore pensi agli sfollati" : È scoppiata la polemica tra i ministri pentastellati Luigi Di Maio e Danilo Toninelli da una parte e il governatore della Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario per l'emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi a Genova. Oggetto del contendere è il ruolo di Autostrade.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto alla Fiera del Levante, ha detto:"Autostrade avrà un'altra brutta ...

Negozi chiusi la domenica : Di Maio accelera/ Ultime notizie - Scontro tra grande distribuzione e sindacati : Negozi chiusi la domenica? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:03:00 GMT)

Isernia : Scontro tra due auto - paura a San Lazzaro : L'incidente su viale 3 marzo 1970. Lievemente ferito uno dei conducenti Isernia. Nuovo incidente a San Lazzaro, su viale 3 marzo 1970, dopo lo scontro avvenuto due giorni fa all'altezza del ...

Ponte Morandi - Scontro tra Toti - Toninelli<br> e Di Maio : "Il governatore pensi agli sfollati" : È scoppiata la polemica tra i ministri pentastellati Luigi Di Maio e Danilo Toninelli da una parte e il governatore della Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario per l'emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi a Genova. Oggetto del contendere è il ruolo di Autostrade.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto alla Fiera del Levante, ha detto:"Autostrade avrà un'altra brutta ...

Salvini - nello Scontro con la magistratura riemerge il peggio del ForzaLega. E il M5S che dice? : “Grattate il russo e troverete il cosacco” sentenziò lo scrittore settecentesco Charles Joseph de Ligne. Un po’ allo stesso modo si potrebbe commentare: “raschiate il ministro Salvini e troverete ForzaLega”; ossia il peggio della Seconda Repubblica, che qualche ingenuo ridanciano dava ormai per morta. Il mix di rissosità bullesca bossiana e vittimismo impudente berlusconiano. Per cui si è fatto il pieno di consensi della parte di Paese ormai ...

Volano scarpe nella rissa tra Nicki Minaj e Cardi B - video e foto dello Scontro tra le rapper a una serata mondana : La rissa tra Nicki Minaj e Cardi B per qualcuno era solo questione di tempo: la rivalità tra le due rapper non è mai mancata, ma ora è sfociata in uno scontro fisico durante una serata mondana. Durante un evento di moda promosso da Harper's BAZAAR a New York lo scorso venerdì 7 settembre, le due voci più popolari dell'hip hop femminile sono venute alle mani. La rissa tra Nicki Minaj e Cardi B, che all'inizio della serata avevano ...

Sergio Mattarella - l'irritazione per lo Scontro tra Matteo Salvini e la magistratura : Non dice nulla Sergio Mattarella ma al Quirinale si sa bene quanto il presidente della Repubblica sia irritato per gli attacchi di Matteo Salvini alla magistratura sul caso del sequestro dei fondi ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione trono classico 8 settembre : l'incontro-Scontro tra Lara e Michael : I nuovi tronisti tornano in studio per la registrazione della seconda puntata del trono classico di UOMINI e DONNE. Come sarà andata la loro prima settimana da tronisti?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:30:00 GMT)