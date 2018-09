Sci alpino : le slalomiste si aggregano al gruppo azzurro a Ushuaia. Federica Brignone migliora - piccola frattura composta alla caviglia destra per Sala : Il contingente del gruppo azzurro che sta preparando la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino aggiunge alcune nuove presenze ad Ushuaia, in Argentina: sono infatti in arrivo le slalomiste, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini. Con le quattro atlete sono in viaggio l’allenatore responsabile Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin e Giorgio Pavoni: tutti insieme andranno a raggiungere il resto del ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo partite con destinazione Argentina : prevista una lunga sessione di allenamento : ... martedì 11 settembre partono le slalomiste Sono partite dall'aeroporto di Fiumicino le sette azzurre della squadra femminile di Coppa del Mondo con destinazione Ushuaia, in Argentina, dove si ...

Sci alpino - gli azzurri di Coppa del Mondo si allenano duramente a Ushuaia : buone le condizioni meteo : Le squadre maschili di Coppa del Mondo si allenano sotto la neve a Ushuaia, condizioni generali buone Prosegue sulle nevi argentine di Ushuaia la preparazione delle squadre maschili di Coppa del Mondo. Il meteo negli ultimi giorni non sta aiutando gli allenamenti di slalomgigantisti e velocisti, piccole nevicate giornaliere di una decina di centimetri hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, che procede in modo ...

Sci alpino - l’Italia prosegue gli allenamenti in Sudamerica. Uomini ok in Argentina - Sofia Goggia si prepara in Cile : La Nazionale Italiana maschili di sci alpino prosegue la propria preparazione sulle nevi argentine di Ushuaia in vista della Coppa del Mondo. Il meteo però non è molto clemente, piccole nevicate giornaliere hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, slalomgigantisti e velocisti proseguono la propria attività personalizzata. Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini stanno facendo sessioni di velocità insieme a Christof ...

Sci alpino - il team delle discipline veloci di Coppa Europa in raduno a Saas Fee a partire da oggi : I gruppi di Coppa Europa femminile a Saas Fee per tutta la settimana, i velocisti di Coppa Europa in partenza per il Cile raduno sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee dal 4 al 10 settembre per il team delle discipline veloci di Coppa Europa. Il capo allenatore Matteo Guadagnini in accordo con il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Sara Dellantonio, Nadia Delago, Elena Dolmen, Jole Galli, Roberta Melesi, Sofia Pizzato, Marta ...

Sci alpino - Sofia Goggia arrivata in Cile per due settimane di allenamento : Goggia in pista a Valle Nevado, giovedì 6 settembre partono per Ushuaia le velociste di Coppa del Mondo Sofia Goggia è atterrata a Valle Nevado, in Cile, dove ha già preso confidenza con le piste che ospiteranno i suoi allenamenti fino al 16 settembre, giorno in cui raggiungerà le compagne di squadra a Ushuaia. Verso la località argentina stanno per partire le altre ragazze del gruppo di Coppa del mondo, che saliranno sull’aereo per ...

Sci alpino - l'annuncio di Lindsey Vonn : 'Sarà la mia ultima stagione'. Ma... : Lindsey Vonn si ritirerà al termine della stagione che sta per cominciare. A meno di improvvisi ripensamenti, ovviamente. E' quello che la stessa statunitense ha annunciato sul proprio profilo ...

Sci alpino - l’annuncio di Lindsey Vonn : “Sarà la mia ultima stagione”. Ma c’è il record di Stenmark nel mirino… : La stagione 2018-2019 sarà probabilmente l’ultima per Lindsey Vonn nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’americana lo ha rivelato attraverso Instagram, dove ha risposto alla domanda di un tifoso: “Questa sarà la mia ultima stagione“. La fuoriclasse americana, tuttavia, ha lasciato una porta aperta rispondendo ad un ulteriore quesito: “Si ritirerà anche senza aver raggiunto il record di Stenmark?“; ...

Sci alpino - sesto posto per Razzoli nello slalom maschile dell’Australian&New Zealand Cup : Razzoli sesto nel secondo slalom maschile dell’Australian&New Zealand Cup, la vittoria va ancora a Zampa Si conclude con un sesto posto la due giorni di gare di Giuliano Razzoli valevole per l’Australian&New Zealand Cup. Il campione olimpico di Vancouver 2010 ha concluso lo slalom maschile di Coronet Peak (Nzl) con un ritardo di 1″56 dal vincitore slovacco Adam Zampa, che ha realizzato il tempo totale di ...

Sci alpino - Razzoli fuori dalla top ten nello slalom maschile di Coronet Peak : vince lo svizzero Rochat : Giuliano Razzoli chiude tredicesimo lo slalom maschile di Coronet Peak, vince Rochat su Zampa e Simonet Tredicesimo posto di Giuliano Razzoli nello slalom maschile di Coronet Peak (Nzl), valevole per l’Australian&New Zealand Cup. Il campione olimpico di Vancouver 2010 della specialità ha concluso la gara con un ritardo di 1″91 dallo svizzero Marc Rochat si è issato sul gradino più alto del podio con il tempo di ...

Sci alpino : prosegue la preparazione degli azzurri dello slalom - del gigante e della velocità sulle nevi di Ushuaia : L’Italia dello sci alpino ha iniziato la propria preparazione in Argentina ad Ushuaia. Le condizioni delle piste sudamericane, come rivela il sito ufficiale della Fisi, sono buone. La neve ghiacciata sta permettendo agli atleti e allo staff tecnico di impostare il proprio programma di lavoro. La prima parte degli allenamenti verterà sulle sessioni di gigante, alternate anche ad alcune sequenze di slalom. Nei prossimi giorni invece vi ...

Sci alpino - gli azzurri di Coppa del Mondo lavorano ad Ushuaia. A rischio il raduno dei discesisti a La Parva : Primi giorni sulle nevi di Ushuaia per gli azzurri di Cdm. Sempre più probabile il forfait di La Parva per gli allenamenti dei discesisti Primi giorni di allenamento per le squadre di slalom, gigante e velocità maschile che hanno raggiunto Ushuaia per il classico raduno di fine estate. Le condizioni delle piste argentine sono buone e tutte molto dure, quasi ghiacciate, nella nottata sono caduti una quindicina di centimetri di neve che ...

Sci alpino – Infortunio Federica Brignone : aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurra : Federica Brignone continua la sua riabilitazione dopo l’Infortunio dello scorso 10 agosto in allenamento Continua il percorso riabilitativo di Federica Brignone dopo la caduta nel corso di un allenamento in supergigante dello scorso 10 agosto. La ventottenne valdostana, che si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e una forte contusione ossea alla stessa gamba, si è sottoposta ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue la riabilitazione. Arriva l’idoneità per Laura Pirovano : Federica Brignone prosegue nel suo percorso riabilitativo dopo essere caduta in allenamento lo scorso 10 agosto. La valdostana si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro accompagnato da una forte contusione ossea. La TAC effettuata presso l’Ospedale di Como ha evidenziato che la situazione sta lentamente migliorando. La 28enne non parteciperà comunque alla trasferta sudamericana prevista ...