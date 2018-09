SCENARIO Tria | manovra ' alla Padoan' contro M5s e Lega

SCENARIO/ Le 'dritte' di Trump a Tria per violare le regole Ue : Basterà tenere il deficit 2019 entro il 2% del Pil, invece che all'1,3% richiesto dall'Ue. Tria dia retta a Trump, non a Bruxelles.

SCENARIO/ Le "dritte" di Trump a Tria per violare le regole Ue : Basterà tenere il deficit 2019 entro il 2% del Pil, invece che all'1,3% richiesto dall'Ue, e mostrare più investimenti. Tria dia retta a Trump, non a Bruxelles. CARLO PELANDA(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:01:00 GMT)FINANZA/ Le tre correnti del Governo che allontanano gli investitori, di C. PelandaRIPRESA E POLITICA/ Così il Governo può far crescere il Pil e la fiducia dell'Ue, di C. Pelanda

SCENARIO/ Il fallimento di Tria in Cina apre le danze degli speculatori : Per placare i mercati servirebbe un summit di Governo in cui fornire delle chiare risposte ad alcune domande sulla politica economica che si intende perseguire. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ La Germania vuole l'arma segreta di Bruxelles, di G. SapelliRIPRESA E POLITICA/ Così il Governo può far crescere il Pil e la fiducia dell'Ue, di C. Pelanda

SCENARIO/ Tria-Draghi-Mattarella - il nuovo Governo che spaventa M5s e Lega : Ci sono tutti gli ingredienti perché la legge di bilancio si trasformi nella madre di tutte le battaglie per il Governo Conte. A cominciare dal caso Tria. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:02:00 GMT)NOMINE/ Cdp e Tesoro, è Mattarella il vero vincitore, di N. BertiSAVONA, ILVA E NOMINE/ L'attacco al Governo di chi vuole svendere l'Italia, di G. Sapelli