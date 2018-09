lastampa

: RT @LaStampa: Satira e improvvisazione, Paolo Rossi va in cascina - COSMANOFra : RT @LaStampa: Satira e improvvisazione, Paolo Rossi va in cascina - Paolino844 : RT @LaStampa: Satira e improvvisazione, Paolo Rossi va in cascina - alcinx : RT @LaStampa: Satira e improvvisazione, Paolo Rossi va in cascina -

(Di martedì 11 settembre 2018) Con tutti gli show sold out, 'in' è stato uno dei successi dell'estate ma non è ancora finita, visto che la super-chicca della rassegna arriva stasera. Sì perché tocca al mitico...