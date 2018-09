Sassuolo | Boateng | ' Sono tornato in Italia per la famiglia e… la pasta'

Sassuolo - Boateng : “Sogno un futuro da attore” : Tornato in Italia per vestire la maglia del Sassuolo, Kevin-Prince Boateng si sente a tutti gli effetti un calciatore ma non nasconde di aver già pensato a cosa fare “da grande”. E a intrigare il centrocampista ghanese c’è il cinema e un futuro da attore, “magari qualcosa alla Denzel Washington”, confessa in un’intervista alla “Bild”. Ma il cinema per adesso può aspettare anche perche’ ...

Sassuolo - Boateng : «Quando lascerò il calcio vorrei fare l'attore» : Sassuolo - Cosa farà Kevin-Prince Boateng quando appenderà al chiodo le scarpe da calcio? Il ghanese, tornato in Italia al Sassuolo dopo la prima esperienza con il Milan. Boateng è a tutti gli effetti ...

Sassuolo - Boateng dimentica il passato : “Prima indisciplinato - a Francoforte la svolta” : Dopo cinque anni passati perlopiù in Germania con una parentesi di un anno in Spagna, Kevin Prince Boateng si è lasciato tentare dal progetto Sassuolo e dalla maggiore vicinanza a Milano, città dove vive la sua famiglia, ed è tornato in Italia. In ogni caso, il ritorno in Italia è stato dettato anche da altri fattori come il cibo e in particolar modo la pasta: “Qui c’è la pasta. Una pasta molto, molto buona. Recentemente sono andato in un ...

Sassuolo - Boateng : 'Non sono qui per la salvezza. Da giovane ho sbagliato - ma ora...' - : Ma siamo una squadra di giovani che hanno la possibilità di affrontare i giocatori più forti del mondo in uno degli stadi più importanti d'Europa: cosa vuoi di più?'.

Sassuolo - Carnevali : 'Noi l'anti-Juve? Non scherziamo. Boateng un campione' : Noi abbiamo sempre avuto questa politica dei giovani, ma negli anni precedenti ci è stata data scarsa attenzione, giocatori come Acerbi avrebbero meritato la Nazionale ma non sono quasi mai stati ...

Sassuolo - Squinzi : 'Boateng un fenomeno. Vittoria sull'Inter? A Spalletti dico che...' : Giorgio Squinzi , patron del Sassuolo , parla a la Gazzetta dello Sport : 'La Vittoria con l'Inter? Spalletti mi aveva detto che non avrei trovato spazio per un'altra targa. Come no. Sassuolo secondo per errore? Nessun errore, siamo noi l'anti Juve . Scherzo ...

Sassuolo - Squinzi : “De Zerbi come Di Francesco - Boateng leader” : Il nuovo Sassuolo di Roberto De Zerbi è indubbiamente la squadra più intrigante dell’avvio di campionato. Un attacco prolifico e un atteggiamento che a molti ricorda quello dei neroverdi di Di Francesco, capaci di arrampicarsi addirittura in Europa League. Interrogato dalla Gazzetta sulla sua creatura e sui progetti futuri, il patron Squinzi ha rivelato di essere rimasto sorpreso da Boateng e di gradire il calcio propositivo del ...

Sassuolo - la trasformazione da principe a re di Kevin Prince Boateng : Ha incantato in Europa, forse per quella tendenza ad essere cittadino del mondo. Ha segnato in Bundesliga, in Italia, in Inghilterra e conquistato anche la Spagna; idolo a Gran Canaria per un anno ...

Sassuolo - Boateng : “stiamo facendo un grande lavoro” : “Non so bene cosa abbiamo fatto, abbiamo lavorato duro e ci siamo divertiti. Dopo il quarto gol sembrava tutto facile, è normale con questa squadra giovane. Abbiamo preso tre punti in casa, è positivo perché abbiamo giocato bene”. Così Kevin Prince Boateng, intervistato da Skly Sport al termine di Sassuolo-Genoa. Come ha visto la BBB (Boateng, Berardi e Babacar)? “Abbiamo fatto un gran lavoro nel primo tempo nonostante i ...

Sassuolo - Boateng : 'Ci divertiamo! La BBB? Abbiamo fatto un gran lavoro' : Kevin Prince Boateng , attaccante del Sassuolo , parla a Sky Sport dopo i 5 gol rifilati al Genoa: 'Non so bene cosa Abbiamo fatto, Abbiamo lavorato duro e ci siamo divertiti. Dopo il quarto gol sembrava tutto facile, è normale con questa squadra giovane, ...

Cagliari-Sassuolo 2-2 : super Pavoletti - Boateng riacciuffa i rossoblù al 98' : Cagliari-Sassuolo- Finisce 2-2 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Sassuolo. Match subito caldo e avvincente con gol di Pavoletti al minuto 11, bravo a mettere in rete un perfetto traversone dalla sinistra di Padoin. Cagliari più ordinato per gran parte del primo tempo, ma poco cinico nelle ripartenze e negli ultimi 25 metri. […] L'articolo Cagliari-Sassuolo 2-2: super Pavoletti, Boateng riacciuffa i rossoblù al 98′ proviene ...

Serie A - Cagliari-Sassuolo 2-2 : doppio Pavoletti - Boateng pareggia al 98' : Il rigore trasformato da Boateng al 98'. Ansa Un Pavoletti incontenibile di testa, ma il Sassuolo si salva al 98' contro il Cagliari. Boateng alla Sardegna Arena fissa il 2-2 finale al termine d'una ...

Diretta/ Cagliari Sassuolo (risultato finale 2-2) streaming video e tv : Pareggia Boateng su rigore al 99' : Diretta Cagliari Sassuolo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Sardegna Arena due squadre reduci da esordi opposti in Serie A(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:29:00 GMT)

Sassuolo-Inter - De Zerbi : "Boateng? Valore aggiunto. E Berardi..." : Il suo Sassuolo è stata la sorpresa più piacevole di questa prima giornata di Serie A. Roberto De Zerbi si gode il successo contro l'Inter all'esordio sulla panchina dei neroverdi: "Sono contento per ...