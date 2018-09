SAPIENZA | CONTE RINUNCIA AL CONCORSO Video | il sacrificio per il governo | cattedra

Conte fa rinviare concorso SAPIENZA - poi rinuncia/ Video - "Non c'è conflitto d'interessi" : Conte non ha rinunciato al concorso in università La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:29:00 GMT)

Conte rinuncia alla cattedra alla SAPIENZA : “Lo faccio solo per sensibilità personale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rinunciato al concorso per ottenere la cattedra di Diritto privato alla Sapienza. L'annuncio in un video in diretta su Facebook: "Nessun conflitto di interessi, rinuncio alla cattedra esclusivamente per una sensibilità personale".Continua a leggere

Corso SAPIENZA - Conte : “Rinuncio a cattedra per sensibilità personale - contro di me falsità. Governo durerà 5 anni” : In riferimento alla cattedra de La Sapienza cui era interessato, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affidato a un videomessaggio su Facebook la sua decisione: “Rinuncio per motivi di opportunità e sensibilità personale. Non c’è nessun conflitto di interessi sul piano giuridico”. L'articolo Corso Sapienza, Conte: “Rinuncio a cattedra per sensibilità personale, contro di me falsità. Governo durerà 5 anni” ...

Conte candidato alla SAPIENZA : se vince la cattedra sarà 'congelata'. Nyt : "Sta cercando un lavoro di riserva?" : "La notizia della scorsa settimana - prosegue il quotidiano - che il signor Conte sta continuando a perseguire un lavoro di emergenza, nonostante sia diventato primo ministro della quarta economia d'...

Concorso alla SAPIENZA - Conte non ha rinunciato. «Esame d'inglese solo rinviato» : Il premier e prof Giuseppe Conte considera un suo diritto trasferirsi, dopo l'aspettativa per il ruolo politico che sta ricoprendo, dall'università di Firenze a quella di Roma....