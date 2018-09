Sanità : Venezia - inaugurata radiologia interna al carcere (2) : (AdnKronos) - "Una Sanità d’eccellenza come quella veneta -ha aggiunto Coletto- deve occuparsi della salute delle persone a 360 gradi e, come in questo caso, lo fa con molteplici obbiettivi, che vanno dalla cura del paziente carcerato a tutta una serie di azioni di prevenzione molto importanti, perc