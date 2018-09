Sanità | Veneto | 174 casi confermati di West Nile | 12 decessi

Sanità : in Veneto un robot chirurgico di ultimissima generazione : Padova, 11 set. (AdnKronos) - La Sanità veneta si arricchisce di una nuova eccellenza tecnologica. Domani, mercoledì 12 settembre, alle ore 12.00, all’Azienda Ospedaliera di Padova, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, inaugurerà infatti un nuovo robot chirurgico “Da Vinci”. Si tratta d

Sanità - febbre West Nile : in Veneto 84 casi e 3 morti : In Veneto alla data di ieri i casi di contagio umano dal virus West Nile ufficialmente registrati erano 84, dei quali 59 ‘lievi’ (con febbri) e 25 più gravi con encefalite. Il numero dei decessi è salito a 3, con quello di una persona, peraltro già gravemente malata (tumore in fase terminale). Questo il punto della situazione fatto oggi dall’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, rispetto alla diffusione del virus ...

Sanità : primo caso di West Nile in una donna del Veneto : primo caso di West Nile in una donna del Veneto orientale. Lo comunica l’Ulss4 in una nota nella quale si rileva che ieri pomeriggio il reparto malattie infettive dell’ospedale di Treviso ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione di San Donà di Piave un caso di West Nile in una donna di 53 anni residente a Fossalta di Piave. Il sindaco del comune interessato, Massimo Sensini, è stato informato del caso e della necessita’ di ...

Sanità : assessore veneto - no allareme per virus Wet Nile - attivo un piano : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) – ‘La situazione legata alla presenza in alcune parti del veneto di focolai di zanzare portatrici della West Nile non desta allarme. E’ un fenomeno che si presenta da anni a ogni estate, favorito dal clima caldo e umido, come adesso. Il sistema sanitario e i Comuni stanno collaborando attivamente e la decina di casi di contagio umano fin qui registrati sono la dimostrazione che, dal punto di vista ...

Sanità : assessore veneto - no allareme per virus Wet Nile - attivo un piano (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “In questi giorni c’è chi si chiede cosa fa la Regione – puntualizza Coletto – ma bastava informarsi un po’ per evitare domande superficiali e spargere preoccupazioni infondate tra la gente. Dal punto di vista epidemiologico – fa notare l’assessore – i nostri esperti sono

Sanità : martedì 31 in Regione Veneto firma per accordo su nuovo Polo Salute di Padova : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - Sarà stipulato martedì prossimo 31 luglio, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova. La convocazione, firmata d

Sanità : virus West Nile - intensificata la lotta nel veneto Orientale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Martedì pomeriggio, nella sede della Conferenza dei sindaci del veneto Orientale, si è svolto un incontro tra il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4, Luigi Nicolardi, e i rappresentanti dei 21 comuni del veneto Orientale, relativamente al tema delle ma

Sanità : European Observatory promuove il Veneto - punto riferimento in Europa : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – La dodicesima edizione della ‘Summer School” in Sanità, confronto internazionale a tutto campo sul presente e il futuro della Sanità e sulle migliori modalità con cui organizzare de erogare i servizi ai malati, nell’ambito del quale sessioni tecniche di lavoro tra esperti di tutto il mondo si alternano a momenti di approfondimento comune, in corso all’Isola di San Servolo a Venezia, ...

Sanità : European Observatory promuove il Veneto - punto riferimento in Europa (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Con la Regione Veneto ‘ ha annunciato il Direttore della Summer School Busse ‘ stiamo già lavorando alla tredicesima edizione, perché chi amministra, in tutta Europa, deve poter avere a disposizione strategie diverse da valutare e ottenere feedback su quanto attuato per riscisre a impiegare in modo corretto le risorse”.Per Mantoan, ‘in un contesto come quello italiano non è ...

Sanità : assessore Veneto incontra sindaci su punti nascita - in corso lavoro costruttivo : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘E’ in corso un’interlocuzione ragionevole e costruttiva con il Ministero della Salute. Confermo l’obbiettivo già indicato dal Presidente Zaia: mantenere aperti tutti i punti nascita esistenti in Veneto”. Lo ha detto oggi l’assessore alla Sanità della Regione Luca Coletto incontrando, su delega dello stesso Zaia, un gruppo di sindaci delle aree del Veneto interessate dalla ...

Sanità : assessore Veneto incontra sindaci su punti nascita - in corso lavoro costruttivo (2) : (AdnKronos) – “Il confronto in atto con i tecnici del Dicastero e con il nuovo Ministro Giulia Grillo ‘ ha riferito ai sindaci ‘ è molto concreto, e si basa sulla ridefinizione di parametri che tengano conto di alcune questioni oggettive: una realtà profondamente cambiata dal 2010, le necessità concrete, e dimostrate, dei residenti in alcune zone della regione, le caratteristiche sociali e territoriali delle zone ...