Sanità | la Lega | ' Mancano i neuroradiologi al Morgagni-Pierantoni' L' Ausl | ' Nessun

Lega Pro presenta passaporto sanitario : ANSA, - ROMA, 11 SET - La Lega Pro è impegnata nel progetto "passaporto elettronico sanitario del calciatore professionistico" , Psec, che ha tra gli obiettivi la prevenzione delle malattie cardiache ...

Lega Pro - più tutele per i calciatori : ecco il passaporto sanitario elettronico : Lega pro passaporto sanitario elettronico calciatori. Tutelare il più possibile la salute dei calciatori è un vero e proprio imperativo da cui non si può più transigere. Proprio per questo la Lega Pro è al lavoro ormai da qualche settimana con un progetto che punta innanzitutto alla prevenzione da eventuali rischi. Nasce proprio in quest’ottica […] L'articolo Lega Pro, più tutele per i calciatori: ecco il passaporto sanitario ...

Lega Pro - ecco il Passaporto Elettronico Sanitario dei calciatori : La Lega Pro presenterà il progetto relativo al ‘Passaporto Elettronico Sanitario dei calciatori‘ in una conferenza stampa che si terrà giovedì 13 settembre 2018 alle 15:30 presso la sala Rollina del Teatro dell’Aquila di Fermo, per illustrare l’avvio della fase di start up che tra gli obiettivi ha quello della prevenzione delle malattie cardiache gravi dei calciatori. Il Passaporto Sanitario Elettronico del calciatore ...

Caso di malaSanità a Sulmona - Lega chiede dimissioni Direttore generale Asl1 Tordera : 'Com'è noto anche dai fatti di cronaca, un paziente dal peso di oltre 260 kg dopo esser stato rifiutato da due ospedali, prima Teramo poi il "regionale" San Salvatore dell'Aquila, è stato assistito ...

Sui vaccini il Ddl M5s-Lega. Obbligo e sanzioni solo in caso di emergenze sanitarie : Il governo tira dritto e presenta sette articoli per rendere l'introduzione dell'Obbligo flessibile. Ma il fronte pro-vax, con presidi e pediatri in testa, non cede -

Vaccini - proposta di legge M5s-Lega : 'Obbligo solo per emergenze sanitarie' : solo in caso di emergenze sanitarie si potranno adottare piani straordinari d'intervento con l' obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le ...

VACCINI - DDL M5S-LEGA : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA"/ Ultime notizie - ecco cosa prevede la proposta : VACCINI, Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Vaccini - Ddl Lega-M5s : "Obbligo solo per emergenza sanitaria"/ Ultime notizie - sanzioni fino a 500 euro : Vaccini, Ddl Lega-M5s: "Obbligo solo per emergenza sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:25:00 GMT)

Vaccini - la proposta di legge M5s-Lega : “Obbligo solo in caso di emergenza sanitaria. Sanzioni fino a 500 euro” : Vaccini obbligatori solo in caso di “emergenze sanitarie”. La proposta di legge “sull’obbligo flessibile”, a prima firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) e annunciata nelle scorse ore dalla ministra della Salute Giulia Grillo, prevede che solo in casi di emergenza “si potranno adottare Piani straordinari d’intervento con l’obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per ...

Vaccini : Lega-M5s prevedono obbligatorietà solo in caso di emergenza sanitaria : solo in caso di emergenze sanitariesi potranno adottare "piani straordinari d'intervento" conl'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinatecoorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie. E' la proposta di legge "sull'obbligo flessibile"firmata da Patuanelli(M5s) e Romeo (Lega).

Vaccini - governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

Sicurezza alimentare : sequestrati 3.146 flaconi di prodotti fitosanitari e fertilizzanti illegali : Prosegue l'azione di monitoraggio da parte dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare finalizzati al contrasto delle illegalità a difesa dei consumatori. I Carabinieri del Re.T.A. , Reparto Tutela ...