Sandra Milo e i problemi economici | ' A 85 anni non ho più nulla | devo lavorare'

Sandra Milo si trasforma in televenditrice (video) : E' una calda mattina d'agosto colma di repliche sulla tv generalista. Lo zapping compulsivo è dietro l'angolo, ma non si limita solo ai 9 canali del telecomando, va oltre e scavalca persino le reti tematiche che ripropongono episodi dei loro cavalli di battaglia già trasmessi durante la scorsa stagione televisiva.Lo scorrimento della lista prosegue. Si entra nel territorio degli immortali canali di televendita, il mercato del piccolo ...

Sandra Milo - dalla magia della Dolce Vita allo sguardo verso il futuro - The Social Post : Non ama più la politica perchè secondo lei non ha più ideali ed è solo un business. Guarda poco la tv, le piace Amici di Maria De Filippi perchè in qualche modo asseconda i sogni e crea la magia nei ...