Sandra Milo | ‘A 85 anni lavoro ancora senza sosta per mantenere due famiglie’

tvzap.kataweb

: Sandra Milo ricorda Fellini e si commuove: «Io lo avevo lasciato e lui ha scelto di morire» - FlashNotizie : Sandra Milo ricorda Fellini e si commuove: «Io lo avevo lasciato e lui ha scelto di morire» - donnaan96178457 : Uno choc per tutti: Il dramma di Sandra Milo.: -

(Di martedì 11 settembre 2018) Ancheè stata tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele e ampiamente confermato anche in sede di presentazione dei palinsesti Rai. La bionda attrice ex musa di Fellini, che non ha apprezzato l’imitazione di lei proposta da Virginia Raffaele in occasione dello scorso Festival di Sanremo del 2017, ha ammesso di lavorare ormai da settantatréininterrottamente – lei che ne ha oggi 85 – a causa delle sue continue necessità economiche.lavora a 85peri figli La, infatti, ha confidato alla Daniele di lavorareoggi “mai conoscere soste” perché tuttora contribuiscenzialmente al mantenimento dei due figli Ciro e Azzurra. “Ho due famiglie da” ha spiegato l’attrice nativa di Tunisi. ...