Samsung Galaxy Watch prezzo e arrivo in Italia

Inaspettato regalo per Samsung Galaxy S8 e Note 8? Spuntano tracce di AR Emoji : Potrebbero esserci novità molto importanti all'orizzonte per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e di un Note 8, almeno stando ad alcuni indizi che sono stati segnalati dal pubblico oggi 11 dicembre. Dopo il ritardo accumulato dal top di gamma 2017 della serie S in merito alla patch di agosto, come avrete notato anche dal nostro approfondimento della scorsa settimana, stavolta tocca soffermarsi su un mistero ancora non ...

Fino al 4 ottobre con un Samsung Galaxy Note 9 Italia in regalo una MicroSD : Da Samsung arriva una nuova promozione dedicata a chi ha deciso di acquistare il suo ultimo gioiellino, il Samsung Galaxy Note 9. Ecco i dettagli L'articolo Fino al 4 ottobre con un Samsung Galaxy Note 9 Italia in regalo una MicroSD proviene da TuttoAndroid.

Samsung la sa lunga su Nokia 9 mentre i Galaxy J4+ e J6+ vengono approvati dal Bluetooth SIG : Bluetooth SIG approva Samsung Galaxy J4+ e J6+, mentre la divisione estone/lettone commette una gaffe su Nokia 9 L'articolo Samsung la sa lunga su Nokia 9 mentre i Galaxy J4+ e J6+ vengono approvati dal Bluetooth SIG proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch in Italia : prezzo e caratteristiche tecniche : A un mese dalla presentazione di New York, arriva in Italia il nuovo Samsung Galaxy Watch. Lo smartWatch coreano è l’erede del Gear S3 e continua a puntare su fitness e salute, cercando di trasportare le funzionalità della gamma Galaxy nel mondo degli orologi intelligenti: quindi design elegante, maggiore autonomia e la connettività LTE. Tre elementi fondamentali che si uniscono a nuove capacità di monitoraggio dello stress e del sonno e ...

Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark : DxOMark ha recensito il nuovo Samsung Galaxy Note 9. I risultati parlano chiaro: grande prova per il nuovo top di gamma di Samsung su quasi tutti i punti di vista ma la qualità e la resa di Huawei P20 Pro è irraggiungibile, sia per quanto riguarda le foto, sia riguardo ai video. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung gioca con i colori : ecco Galaxy A9 Star in varie sfumature di rosa : Samsung propone una nuova colorazione per il suo Galaxy A9 Star, con un gradiente di sfumature dal viola al rosa: ecco in alcune foto. L'articolo Anche Samsung gioca con i colori: ecco Galaxy A9 Star in varie sfumature di rosa proviene da TuttoAndroid.

Come ottenere un Samsung Galaxy Note 9 gratis con il concorso ufficiale - regolamento fino al 22 settembre : Ai fan dell'ultimissimo Samsung Galaxy Note 9 non sarà di certo passato inosservato l'ultimo concorso che il produttore ha appena pubblicato per vincere il phablet, insieme ad un interessante viaggio a Cuba. Si tratta di un gioco a premi ora attivo e valido fino al prossimo 22 settembre, non a caso denominato "Summer Note 9" per festeggiare il termine della calda stagione. Quali sono le condizioni per portare a casa il Samsung Galaxy Note 9 ...

Fino al 22 settembre potete vincere un Samsung Galaxy Note 9 e un viaggio a Cuba : Samsung ha lanciato un concorso, valido Fino al 22 settembre, che mette un palio un Samsung Galaxy Note 9 e un viaggio a Cuba per due persone. L'articolo Fino al 22 settembre potete vincere un Samsung Galaxy Note 9 e un viaggio a Cuba proviene da TuttoAndroid.

Più sicuro di tutti il Samsung Galaxy S10 : come funzionerà il lettore di impronte Qualcomm sotto il display : Ebbene si, il Samsung Galaxy S10 potrebbe davvero lasciare il segno a partire dal suo lettore di impronte digitali posto sotto il display e progettato e costruito da Qualcomm. Proprio per il top di gamma il cui lancio è previsto ad inizio 2019, ecco che sarebbe previsto l'ultima generazione della tecnologia per la sicurezza, la più avanzata di tutte, almeno secondo quanto dichiarato dalla fonte coreana ETNews. Una precisazione è d'obbligo: ...

Sempre più plausibile il Samsung Galaxy X a novembre : arrivano altre conferme : Si ritorna a parlare del Samsung Galaxy X, che dovrebbe identificarsi come il primo dispositivo flessibile prodotto dall'industria della telefonia mobile. Un terminale, questo, che avrebbe dovuto dare evidenza di sé già dal primo 2018, salvo poi assistere ad una serie di rimandi: novembre dovrebbe essere il mese designato per il lancio (come già vi avevamo anticipato in questo articolo), a margine della Samsung Developer Conference 2018, in ...

Samsung Galaxy S10 con il sensore per le impronte digitali sotto al display più avanzato di sempre : Samsung Galaxy S10 dovrebbe implementare un sensore per le impronte digitali sotto al display di terza generazione firmato da Qualcomm, con molti vantaggi. L'articolo Samsung Galaxy S10 con il sensore per le impronte digitali sotto al display più avanzato di sempre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Plus avrà la connettività 5G - ma solo in Corea? : Secondo recenti informazioni il prossimo top di gamma di Samsung, il Galaxy S10 Plus avrà la super moderna connettività 5G ma forse sarà disponibile solo in Corea del Sud.Sappiamo da un numero abbastanza consistente di notizie delle scorse settimane che Samsung lancerà molto probabilmente sul mercato tre varianti della prossima gamma Galaxy S10.Le tre varianti probabilmente si differenzieranno per grandezza e risoluzione del display, per il ...

Imperdibili sconti Samsung Days Euronics : offerta sconto Galaxy S8 - Note 8 e A5 fino al 10 settembre : I Samsung Days Euronics sono un gradito regalo per tutti i fan degli smartphone del produttore in quest'ultima parte dell'estate 2018. Sia online che in negozio da oggi 7 settembre e fino a lunedì 10 settembre, sarà possibile approfittare dello sconto del 22% su numerosissimi device. Una promozione già adottata in passato della catena di elettronica ma che oggi viene riproposta con focus sui device del brand tanto noto. Le offerte dei ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe non avere il design innovativo che tutti si aspettano : Samsung Galaxy S10 è sicuramente lo smartphone più atteso del 2019, ma cosa succederebbe se il dispositivo fosse deludente dal punto di vista del […] L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe non avere il design innovativo che tutti si aspettano proviene da TuttoAndroid.