Samsung Galaxy Note 9 in arrivo anche nella colorazione Silver

A tutta memoria il Samsung Galaxy Note 9 con micro SD fino a 512 GB in omaggio - ecco come : Siamo in pieno periodo promozionale per il Samsung Galaxy Note 9 fresco di lancio commerciale a fine agosto. Nella giornata di ieri abbiamo riportato analizzato il concorso ufficiale che consente di vincerlo insieme ad un viaggio a Cuba. Oggi ci ritroviamo ad analizzare una nuova iniziativa della divisione italiana che fino al prossimo 4 ottobre permetterà di ottenere di assicurarsi in regalo una scheda micro SD in abbinamento all'acquisto del ...

Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre - il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy J5 (2017) e il Samsung Galaxy Xcover 4 ricevono due importanti aggiornamenti. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre, il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Già si parla del Samsung Galaxy Note 10 : primissimi rumors all’orizzonte : Oggi vogliamo parlarvi del Samsung Galaxy Note 10, o per la verità ci vediamo costretti a farlo vista la divulgazione dei primi rumors che lo riguardano. Il phablet di prossima generazione è distante anni luce da noi, visto che il Note 9, l'ultimo annunciato, ha praticamente un mese di vita. La fonte coreana 'TheBell' ha diffuso queste primissime indiscrezioni, affermando che lo sviluppo del dispositivo è appena partito. Siamo ancora ad una ...

Samsung Summer Note9 : in palio Galaxy Note 9 e una vacanza a Cuba : Al via la nuova promo Samsung Summer Note 9 che mette in palio un Galaxy Note 9 e una vacanza per due persone a Cuba: ecco come partecipare gratuitamente al concorso.Se volete un Samsung Galaxy Note 9, o andare in vacanza con la vostra persona più amata o con il vostro migliore amico dovreste partecipare al nuovo concorso Summer Note9.Summer Note9 il nuovo concorso di Samsung che vi fa vincere un Galaxy Note 9 e un viaggio a CubaSummer Note9 è ...

Samsung Galaxy Watch prezzo e arrivo in Italia : Con l’ultima produzione Samsung, nonché il Galaxy Note 9, l’azienda ha deciso di accostare al device uno smartWatch con grandi funzionalità e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.Questo orologio intelligente si chiama Samsung Galaxy Watch ed è acquistabile in due modelli diversi, uno con quadrante da 42 millimetri e uno da 46 millimetri.Samsung Galaxy Watch prezzo e caratteristicheIl cambiamento introdotto dalla azienda coreana, ha ...

Inaspettato regalo per Samsung Galaxy S8 e Note 8? Spuntano tracce di AR Emoji : Potrebbero esserci novità molto importanti all'orizzonte per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e di un Note 8, almeno stando ad alcuni indizi che sono stati segnalati dal pubblico oggi 11 dicembre. Dopo il ritardo accumulato dal top di gamma 2017 della serie S in merito alla patch di agosto, come avrete notato anche dal nostro approfondimento della scorsa settimana, stavolta tocca soffermarsi su un mistero ancora non ...

Samsung la sa lunga su Nokia 9 mentre i Galaxy J4+ e J6+ vengono approvati dal Bluetooth SIG : Bluetooth SIG approva Samsung Galaxy J4+ e J6+, mentre la divisione estone/lettone commette una gaffe su Nokia 9 L'articolo Samsung la sa lunga su Nokia 9 mentre i Galaxy J4+ e J6+ vengono approvati dal Bluetooth SIG proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch in Italia : prezzo e caratteristiche tecniche : A un mese dalla presentazione di New York, arriva in Italia il nuovo Samsung Galaxy Watch. Lo smartWatch coreano è l’erede del Gear S3 e continua a puntare su fitness e salute, cercando di trasportare le funzionalità della gamma Galaxy nel mondo degli orologi intelligenti: quindi design elegante, maggiore autonomia e la connettività LTE. Tre elementi fondamentali che si uniscono a nuove capacità di monitoraggio dello stress e del sonno e ...

Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark : DxOMark ha recensito il nuovo Samsung Galaxy Note 9. I risultati parlano chiaro: grande prova per il nuovo top di gamma di Samsung su quasi tutti i punti di vista ma la qualità e la resa di Huawei P20 Pro è irraggiungibile, sia per quanto riguarda le foto, sia riguardo ai video. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 promosso ma segue Huawei P20 Pro nei risultati di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung gioca con i colori : ecco Galaxy A9 Star in varie sfumature di rosa : Samsung propone una nuova colorazione per il suo Galaxy A9 Star, con un gradiente di sfumature dal viola al rosa: ecco in alcune foto. L'articolo Anche Samsung gioca con i colori: ecco Galaxy A9 Star in varie sfumature di rosa proviene da TuttoAndroid.

