Salvini | Voteremo in difesa di Orban

Matteo Salvini attacca ancora l'Europa : "In Italia non c'è più un governo schiavo - non voteremo il bilancio Ue finchè non si risolve il problema immigrazione" : In Italia "non c'è più un governo schiavo, un governo complice". Il voto Italiano al bilancio dell'Unione europea "non ci sarà finché non si risolve una volta per tutte" la questione dell'immigrazione. Da Pinzolo, in provincia di Trento, dove si tiene la festa della Lega, Matteo Salvini rilancia la sua offensiva contro Bruxelles.Con Viktor Orban, premier ungherese che incontrerà il leader della Lega a Milano, ...