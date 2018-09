: Salvini: 'Voteremo in difesa di Orban' - NotizieIN : Salvini: 'Voteremo in difesa di Orban' - TelevideoRai101 : Salvini: 'Voteremo in difesa di Orban' -

indi, l'Europarlamento non può fare processi ai popoli e ai governi eletti". Lo annuncia il ministro dell'Interno e vicepremierin vista del voto previsto per domani a Strasburgo sulle sanzioni contro l'Ungheria. Poi sulla questione migranti avverte:: "Ogni anno l'Italia dà all'Onu più di 100 milioni di euro. Se questi signori si permettono di dare lezioni agli italiani, valuteremo sull'utilità di continuare a versare così tanti soldi per finanziare sprechi e mangerie".(Di martedì 11 settembre 2018)