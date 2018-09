Salvini | «Per le pensioni quota 100 a 62 anni» E annuncia il taglio del contributo per i

La fatica di Luigi Di Maio per uscire dall'ombra di Salvini : Finora il governo è stato guidato dal leader leghista, ma per il capo politico del M5S è obbligatorio riconquistare la scena. Ecco come proverà a farlo

Salvini - da pace fiscale più di 20 mld; per pensioni quota 100 con limite a 62 anni : 'La pace fiscale è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia. Non è un regalo, è per gente disperata che per riavere il conto corrente correrebbe ...

Attilio Fontana a Pietro Senaldi : 'Lombardia autonoma tra un anno. Ecco perché la sinistra odia Salvini' : 'Ero convinto che sarei stato tutta la vita in minoranza, ricordo ancora che mio padre festeggiava quando il Partito Liberale prendeva l' 1,8%. Oggi quando cammino mi dà una grande soddisfazione ...

Fondi Lega : sequestro rateizzato per non bloccare il partito/ Salvini frena - Nordio smonta l'ipotesi : Fondi Lega: sequestro rateizzato per non bloccare il partito. Ultime notizie 49 milioni, il segretario federale Salvini frena, Nordio smonta l'ipotesi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Conti Lega - Salvini a Di Battista : "Ha tempo libero per parlare" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo in colLegamento dal Guatemala, non le ha mandate a dire all'alleato Matteo Salvini riguardo al sequestro dei fondi della Lega e alla sentenza del Tribunale del Riesame Segui su affaritaliani.it

Diretta Facebook Matteo Salvini - forse la busta era già stata aperta : 3 ''Apriamola insieme'' aveva detto Matteo Salvini durante la Diretta Facebook di venerdì scorso [VIDEO]. Il ministro dell'Interno, insieme al proprio team di comunicazione, aveva deciso di coinvolgere i propri elettori sulla questione dell'indagine a suo carico. Nel video, infatti, il vicepremier ha affermato di voler aprire 'in esclusiva' la busta inviata dalla Procura della Repubblica, nella quale gli veniva notificato l'avviso ...

I grillini contro il sovranista per smarcarsi da Salvini : Che il voto di domani sia destinato a ripercuotersi sugli equilibri di governo, soprattutto in materia di politica estera, è evidente a entrambi, leghisti e pentastellati. 'Noi non abbiamo nulla a ...

Inventano “legge Salvini” per truffare anziani : arrestati 3 nomadi : Tre nomadi di etnia sinti, Armandino e Irma Cena di 45 e 51 anni ed Erika Grimaldi di 46 anni, sono stati arrestati dagli uomini della squadra mobile di Torino per truffe ai danni di anziani.I malviventi si fingevano direttori di banca e, citando una fittizia "legge Salvini" che consisteva in una dichiarazione obbligatoria dell'oro e del denaro custodito in casa, convincevano ignari, e un po" ingenui, pensionati a consegnare loro denaro, ...

Salvini : ‘Andai da Trump perché dicevano fosse evasore e pervertito’. Mentana scherza : ‘Non avevi bisogno di andare così lontano’ : “perché hai sentito il bisogno di andare da Trump?” ha chiesto il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista nella sede della Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano. “Ero curioso: dicevano tutti fosse un pervertito, evasore fiscale, omofobo, islamofobo” ha iniziato a rispondere il leader della Lega, quando Mentana lo ha interrotto: “Non avevi ...

Lega-M5s - il sottosegretario Buffagni a processo per una querela del ministro Salvini : trattative per una conciliazione : È stata rinviata al 22 ottobre l’udienza del processo per diffamazione che vede di fronte l’attuale ministro dell’interno Matteo Salvini (il querelante) e il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni (il querelato). A motivare il rinvio, spiega l’Ansa, sono le trattative in corso per chiudere il processo con una conciliazione. Salvini, nel giugno del 2016, aveva denunciato Buffagni perché, quando era consigliere ...

