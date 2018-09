"In pensione a 62 anni con la quota 100" - Salvini detta le condizioni al Governo : Dopo aver promesso di cancellare la legge Fornero in campagna elettorale, adesso Salvini dà la sua ricetta per le pensioni...

Salvini : 'In pensione con quota 100 e al massimo 62 anni'. Dalla pace fiscale 20 miliardi : 'Smontare la Legge Fornero è dare risposte concrete al paese: lavoriamo a 'quota 100' senza vincoli per restituire i diritti rubati a tanti lavoratori da quel provvedimento e per aprire il mondo del ...

Salvini : 'In pensione con quota 100 e al massimo 62 anni' : 'quota 100 con 64 anni? No, è assolutamente troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta ...

Matteo Salvini a Porta a Porta : "In pensione con quota 100 ma da 62 anni d'età" : "Gli imprenditori mi chiedono di superare la legge Fornero. Faremo quota 100. Per me però il limite dei 64 anni è troppo alto. Io ho chiesto al massimo, ma al massimo, 62 anni". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.

Pensioni - il piano di Salvini : "Zone in Italia senza tasse sulla pensione" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di Pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche Italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati.Sono tanti i ...

Rom ruba la pensione ad anziana cieca - Salvini pubblica il video : 'Ruspa' : Una rom di 31 anni, 12 figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba la pensione dalla borsetta di un'anziana ipovedente. Succede a Sassari. E la vicenda è raccontata su twitter da Matteo Salvini che ...

Rom ruba la pensione ad anziana cieca - Salvini pubblica video dello scippo : 'Pronta una democratica ruspa' : Una rom di 31 anni, 12 figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba la pensione dalla borsetta di un'anziana ipovedente. Succede a Sassari. E la vicenda è raccontata su twitter da Matteo Salvini che ...

Ruba la pensione appena ritirata ad un'anziana ipovedente. Salvini : "Ruspa" : Una donna di 31 anni è stata arrestata nei giorni scorsi a Sassari. Il video del furto rilanciato dal Ministro dell'Interno

Rom scippa la pensione a una vecchietta ipovedente - Matteo Salvini : 'Ruspa' : A dare la notizia è lo stesso Matteo Salvini che su Twitter rilancia un servizio del Tg4 : 'Sassari : una rom , 31 anni, dodice figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba dalla borsetta di questa ...