SALVINI E LE PENSIONI | “QUOTA 100 A 62 ANNI” Ultime notizie | “In arrivo decreti su

Pensioni - la proposta di Matteo SALVINI : “Quota 100 con massimo 62 anni di età” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega le indicazioni fornite ai tecnici in tema di Pensioni. L'ipotesi è quella di realizzare quota 100 (o i 41 anni e mezzo di contributi) ma con una età minima per andare in pensione più bassa dei 64 anni: "È un limite troppo alto, io ho chiesto al massimo 62 anni".Continua a leggere

SALVINI : "Sulle pensioni pensiamo a quota 100 con 62 anni di età" : Si pensa a una doppia aliquota: al 24% per quello che tiri fuori e al 15% strutturale su quello che resta dentro l'azienda, secondo quanto indicato dal viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia.

SALVINI e le pensioni 'Quota cento a 62 anni'. In arrivo i decreti su migranti e sicurezza : Dopo aver promesso di cancellare la legge Fornero in campagna elettorale, adesso Salvini dà la sua ricetta per la pensione, che prevede un'età più bassa per il ritiro dal lavoro: 'Quota 100 con 64 ...

SALVINI - da pace fiscale più di 20 mld; per pensioni quota 100 con limite a 62 anni : 'La pace fiscale è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia. Non è un regalo, è per gente disperata che per riavere il conto corrente correrebbe ...

Pensioni quota 100 - SALVINI : 'Per tutti' - ma i precoci restano fuori da uscita anticipata : Proprio negli ultimi giorni, in un'intervista concessa a Il Sole 24 Ore, Matteo Salvini ha assicurato i lavoratori sull'intenzione di introdurre la pensione anticipata a quota 100 per tutti, senza l'eta' minima. L'obiettivo principale, per il ministro dell'Interno, è quello di riformare le Pensioni della Fornero. Con la pensione a quota 100 da subito, ovvero dal 2019 - ha affermato Salvini - non solo si creerebbe equita' tra i pensionati, ma si ...

Pensioni anticipate - SALVINI : 'Quota 100 per tutti - da subito e senza paletti' : Matteo Salvini, recentemente intervistato da Il Sole 24 Ore, ha rassicurato i propri elettori sulle ultime intenzioni del Governo, che parrebbero non andare, come scritto sui principali media italiani nei giorni scorsi, verso la quota 100 selettiva, ma verso una misura accessibile a tutti. Inoltre, stando alle parole del ministro degli interni e vicepremier sarebbero scongiurati anche i paletti all'ingresso: quota 100 per tutti, da subito e ...

Da Boeri a Damiano - tutti contro le ultime esternazioni di SALVINI sulle pensioni : Che avrebbe fatto tanto clamore probabilmente era un dato di fatto, ma le parole di Salvini in una intervista al “Sole 24 Ore” in cui ha parlato di quota 100 per tutti risultano l’argomento principale di tutti i dibattiti. Dal mondo accademico, dopo la presa di posizione della professoressa Elsa Fornero, arrivano le critiche dell’economista e presidente dell’Inps Tito Boeri. Inoltre, per quanto concerne l’operato del governo, anche Damiano, ex ...

Pensioni - Tito Boeri contro Matteo SALVINI su quota 100 : "Pericoloso screditare i tecnici" : "La quota 100 senza se e senza me costa 15 miliardi l'anno prossimo e venti miliardi a regime. Sono gli uffici tecnici dell'Inps che fanno le valutazioni screditare chi le fa è un esercizio pericoloso". Lo afferma il presidente dell'Inps, Tito Boeri rispondendo a una domanda sulle affermazioni del vicepremier Matteo Salvini sulla quota 100 e sulla possibilità che costi solo 6-8 miliardi l'anno."È come spezzare il termometro ...

Pensioni quota 100 - news 6/9 : SALVINI dice no ai paletti INPS : I costi per le Pensioni con quota 100 restano la grande incognita del momento, o perlomeno, non si capisce chi ha ragione tra INPS e Salvini. Il provvedimento potrebbe costare dal 2019, oltre 14 miliardi per arrivare a quasi 20 miliardi, nel 2021. Questo è quanto dice l’INPS. Ma Salvini è di parere diverso. Si […] L'articolo Pensioni quota 100, news 6/9: Salvini dice no ai paletti INPS proviene da Scuolainforma.

Pensioni - Fornero : «Quota 100? Da SALVINI solo uno slogan. A pagare saranno i giovani» : Il piano di pensionamento anticipato e l’idea di un automatismo tra uscita a 62 anni e assunzione di giovani è valutata con scetticismo da giuslavoristi ed economisti interpellati dal Sole 24 Ore. L’ex ministro Fornero, artefice della riforma attualmente in vigore: «Rifiuto l’affermazione per cui per dare lavoro a una persona bisogna mandarne via un’altra: le economie che creano occupazione lo fanno ...

Pensioni - SALVINI conferma : 'Subito Quota 100 per tutti - senza paletti - per creare lavoro' : Il vicepremier e Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha rilasciato un'intervista all'autorevole quotidiano 'Il Sole 24 ore', pubblicata sul numero odierno di mercoledì 5 settembre. Il leader della Lega Nord ha parlato di diversi argomenti come il Lavoro, la flat tax, il deficit, ma anche di Pensioni, una delle colonne portanti della campagna elettorale dello scorso 4 marzo. Salvini ha annunciato Quota 100 per tutti, senza paletti, sia per ...

Pensioni - SALVINI e Di Maio assicurano : avanti con modifiche alla legge Fornero : Nessun passo indietro sulla riforma delle Pensioni, i due vicepremier rassicurano tutti: si andra' avanti con il superamento della legge Fornero che continua ad avere drammatiche ricadute sul piano sociale tenendo ultrasessantenni ancora al lavoro e giovani senza possibilita' di occupazione stabile, sia nelle settore privato che nella Pubblica amministrazione. Al di la' di retroscena e possibili divergenze su alcune questioni, sembra esserci ...