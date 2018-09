Salvini e le pensioni | “Quota 100 a 62 anni” Ultime notizie | compatti i capigruppo della

Salvini a Porta a Porta : immigrazione e pensioni nel mirino : Salvini inaugura la nuova stagione di Porta a Porta. Nel programma di Raiuno condotto da Bruno Vespa, il Ministro degli Interni ha affrontato le principali sfide del Governo Conte. Come era prevedibile al centro ci sono stati stati i temi dell'immigrazione e delle pensioni. Ma anche pace fiscale, Rai e i suoi rapporti con Silvio Berlusconi. Nonchè lo scottante tema dei 49 milioni di fondi che la Lega è stata condannata a restituire. Insomma, ...

Salvini : “Sulle pensioni pensiamo a quota 100 con 62 anni d’età”. Tensione sul reddito di cittadinanza : «Ho chiesto e» i tecnici «ci stanno lavorando ancora in questi minuti quota 100» o «41 anni e mezzo di contributi», fermo restando che 64 anni come età minima «è un limite troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62 anni ma ho chiesto di essere ancora più rigorosi». Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini parlando di Legge di bilancio, e i...

Pensioni - Salvini : “Via la Fornero. Ok quota 100 - ma da 62 anni”. E sulla Rai : “Con Berlusconi c’è possibilità d’accordo” : Superamento della legge Fornero con la “quota 100” e il limite dei 62 anni. Poi l’apertura, di nuovo, a Silvio Berlusconi con cui ha garantito parlerà nelle prossime ore e con cui intende trovare un accordo anche sulla Rai e sul nome di Marcello Foa. Matteo Salvini, intervistato a Porta a porta, ha parlato dei prossimi impegni dell’esecutivo e degli interventi che inseriranno nella prossima legge di Bilancio. “Gli ...

Pensioni - la proposta di Matteo Salvini : “Quota 100 con massimo 62 anni di età” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega le indicazioni fornite ai tecnici in tema di Pensioni. L'ipotesi è quella di realizzare quota 100 (o i 41 anni e mezzo di contributi) ma con una età minima per andare in pensione più bassa dei 64 anni: "È un limite troppo alto, io ho chiesto al massimo 62 anni".--Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta spiega la sua proposta in tema di Pensioni e ciò che ha chiesto ...

