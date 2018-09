Salute | storie di sclerosi multipla | arrivano i poster di “Io non sclero”

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018)e pannelli luminosi a Milano, Cagliari, Lecce e Salerno, ma anche fiancate di autobus a Bologna e Firenze. Parte infatti in queste città la campagna affissioni ‘Io non sclero’: nelle prossime settimane i soggetti ispirati allevere inviate in questi mesi su www.iononsclero.it da oltre 200 pazienti cone dai loro familiari saranno esposti nelle vie e sui bus. La campagna troverà spazio anche su stampa e web. L’iniziativa, spiegano i promotori, vuole far conoscere la realtà quotidiana degli oltre 118 mila italiani che convivono con la– una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema motorio e cognitivo – ed è solo l’ultima delle iniziative di ‘Io non sclero’, il progetto di informazione e sensibilizzazione sviluppato da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulladella ...