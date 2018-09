Salute | in Italia 17mila centenari | 1 500 over 105 e 20 over 110

Salute e longevità : in Italia 17mila centenari - 1500 over 105 e 20 over 110 : “In Italia ci sono 17mila centenari, 1.500 over 105 e poi ci sono i ‘super vecchi’, 20 persone che hanno 110 anni“: lo ha reso noto Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, durante la presentazione del progetto “Chat Yourself“, il primo assistente virtuale in grado di aiutare i pazienti con Alzheimer. Chat Yourself, è una ‘memoria di riserva’ a portata di smartphone in qualunque momento della giornata. ...

Qual è lo stato di Salute delle aree protette italiane? Il WWF Italia presenta il “Check-up” : Qual è lo stato di salute delle aree protette Italiane? Il WWF Italia attraverso il Check-up dei parchi Nazionali e delle aree Marine protette che rappresentano una base fondamentale del nostro Capitale naturale, ha scattato un’istantanea dalla Quale emergono luci e ombre. L’indagine, alla Quale hanno partecipato tutti i 23 Parchi Nazionali attualmente operativi e 26 aree marine protette sulle 29 istituite è stata condotta con il metodo della ...

Salute - autodiagnosi e utilizzo dei farmaci : ‘dottor web’ per il 66% degli italiani : Negli ultimi 12 mesi, ben due italiani su tre (66%) hanno cercato sul web informazioni sulla propria Salute o quella di un familiare. È il dato che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua dedicato al welfare, che ha effettuato un’ampia indagine sulla propensione dei connazionali all’utilizzo della rete e della tecnologia in campo sanitario e nella gestione del proprio benessere psicofisico. E’ il ...

Salute : quasi un milione e mezzo di italiani hanno provato lo Shiatsu : quasi un milione e mezzo di italiano ha provato lo Shiatsu e circa 600 mila ne fanno uso abitualmente: lo ha reso noto la FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori), in vista della Settimana dello Shiatsu, in programma in tutta Italia fra il 18 e il 25 settembre. “Sette anni in una settimana” è il tema della settima edizione di un’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso sia per chi ama questa antica ...

Per la Cia Agricoltori Italiani la Salute é prima di tutto sull’Aseco di Ginosa : Taranto. “Il bene primario e irrinunciabile da preservare per Cia Agricoltori Italiani Puglia è la salute dei cittadini e la

Salute - virologo : i virus di fine estate mettono a letto 80mila italiani : “E’ un classico: le temperature di questo periodo di transizione facilitano il lavoro dei virus, assai attivi in questo momento. Possiamo stimare, con una certa approssimazione, tra i 60 e gli 80 mila casi, con disturbi di diverse entità“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo all’università degli Studi di Milano. I malesseri tipici di fine estate, che vanno dal raffreddore ai disturbi ...

Salute : metà degli italiani crede o ha dubbi su legame vaccini-autismo : Bobby Duffy, ricercatore del King’s College di Londra, ha anticipato su “The Conversation” i dati relativi a uno studio, che ha rilevato che oltre la metà della popolazione in Paesi come Regno Unito, Francia e Italia ritiene che i vaccini causino l’autismo o ha qualche dubbio in merito. “Il nostro primo studio su 38 Paesi ha scoperto che una persona su cinque in media crede che qualche vaccino causi l’autismo ...

Min. Salute : presenza Ogm in Italia resta decisamente limitata : Roma, 21 ago., askanews, - Permane, sul mercato Italiano, il rispetto dei requisiti d'etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla normativa vigente, assicurando in tal modo l'informazione al ...

Berlusconi : Forza Italia in Salute. Ma in Abruzzo il Carroccio lascia il centrodestra e corre solo : 'Andiamo a vincere' scrive Bellachioma, coordinatore della Lega. 'Una mossa - accusano i forzisti - che finirà per favorire M5s, che ancora non amministrano alcuna regione -

Allarme salmonella nelle uova in Italia / Il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi : Allarme salmonella nelle uova in Italia, il Ministero della Salute ritira alcuni lotti freschi. A rischio la Salute degli Italiani, il marchio è Avicola Peligna di Margiotta Mario.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:48:00 GMT)