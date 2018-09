Salute | al via la stagione funghi | ogni anno migliaia gli intossicati

Rai3 - da domani riparte il day time. Al via Agorà - Mi manda Rai3 - Tutta Salute - Chi l’ha visto? 11.30 - Quante Storie - Geo e Non ho l’età : Serena Bortone Molte conferme e poche novità caratterizzeranno l’offerta del day time della nuova stagione di Rai3. Da domani sulla rete diretta da Stefano Coletta riprenderanno gli appuntamenti quotidiani di Agorà, Mi manda Rai3, Tutta Salute, Chi l’ha Visto 11.30 e Quante Storie, seguiti nel pomeriggio da Geo e Non ho l’età. Tante produzioni ma un unico denominatore comune, offrire appuntamenti che sappiano incarnare al meglio la missione e il ...

Roma - sgombero via Costi : Raggi “minaccia per Salute”/ Circolare Salvini - ex occupanti : “dateci case popolari” : Sgomberi, primo intervento in palazzo occupato a Roma. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Raggi dice che l'immobile di via Costi era una minaccia alla Salute e all'ambiente : Roma, 7 set., askanews, - 'l'immobile occupato in via Raffele Costi ha rappresentato per anni una autentica minaccia alla salute di tante persone, un pericolo enorme in termini di impatto ambientale e ...

Raggi : per anni stabile via Costi minaccia per Salute persone : Roma, 7 set. – “L’immobile occupato in via Raffele Costi ha rappresentato per anni una autentica minaccia alla salute di tante persone, un pericolo enorme in termini di impatto ambientale e igienico-sanitario, una complessa emergenza sociale soprattutto per le persone piu’ vulnerabili. E un problema sotto il profilo della sicurezza: alcuni occupanti hanno opposto resistenza al censimento e sono fuggiti negli ultimi ...

Api in Salute e monitorate via app con gli alveari smart di 3Bee : Coniugare apicultura e innovazione in un mix che fa bene all'economia locale e l'ambiente: è questo lo scopo di 3Bee, www.3Bee.it, , startup cresciuta nell'I3P Incubatore del Politecnico di Torino e selezionata anche tra i New Heroes di RedBull.com. Un'impresa ...

Perde il lavoro per problemi di Salute - ora è sul lastrico : "Viviamo in 5 con 280 euro" : La storia di Francesco Di Bella, un uomo di 49 anni che era imbarcato come petroliere, prima che iniziasse il suo calvario...

Salute - disidratazione : ecco cosa succede al nostro cervello quando non beviamo abbastanza acqua : Il corpo umano è costituito dal 55-60% di acqua, il che fornisce un’indicazione del perché sia così importante rifornire il nostro corpo. Nonostante tutti ne siano a conoscenza, per un motivo o per un altro, spesso non si dà a questo aspetto la giusta priorità. Oltre a questi 9 segni che dimostrano che non stiamo bevendo abbastanza acqua, quando siamo disidratati, una parte del cervello si gonfia, la segnalazione neurale si intensifica ed ...

Qual è lo stato di Salute del Viadotto della Magliana? : Roma, 21 ago., askanews, - Sul Viadotto della Magliana a Roma inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Lo fa sapere il Campidoglio in ...

Salute : i tumori inviano droni biologici contro il sistema immunitario : Le cellule tumorali lanciano dei veri e propri ‘droni’ biologici per combattere a distanza il sistema immunitario: sono delle piccole vescicole (chiamate esosomi) che entrano nel circolo sanguigno portando sulla superficie un’arma molto potente, la proteina PD-L1, che fiacca i ‘guardiani’ del sistema immunitario prima ancora che si avvicinino al tumore. Questi esosomi, individuati nel melanoma metastatico, sono ...

Il Ministero della Salute avvia uno studio sullo stato sanitario dei lupi : Lo studio sullo stato sanitario del lupo e dei più comuni carnivori selvatici è il tema di un progetto di ricerca del Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, che si avvarrà della collaborazione di una rete costituita da enti di ricerca italiani e Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il progetto sarà coordinato dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, la ...

Salute - ecco come alleviare le punture di zanzara e perché non bisogna assolutamente grattarle : In piena estate è quasi impossibile evitarle: le punture di zanzara sono parte del tempo che trascorriamo all’aperto. Grattare la zona per alleviare il prurito sembra l’unica soluzione possibile per avere un po’ di sollievo. Ma l’azione di grattare può causare più infiammazione e infezioni, secondo il Dott. Ronald McRipley, collaboratore di medicina d’emergenza al Geisinger Health System della Pennsylvania: “Se è un’infiammazione, si avvertirà ...

On. Ludovico Vico : "Vaccini : il diritto alla Salute dei bambini non si rinvia" : E aggiunge: "C'è una spaventosa ironia in un politico come Matteo Salvini, che parla del rischio-malattie dagli immigrati africani e poi fa campagna per una politica cha ammazza i bambini italiani". ...

Martina - Pd - : 'La Salute non si rinvia - via alla petizione per i vaccini' : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia'.

Estate - viaggi & Salute : i consigli degli esperti per i kit d’emergenza : L’Estate e sinonimo di vacanze e viaggi: sono tante le cose da mettere in valigia, e tra queste, non devono mancare i farmaci, sia per le terapie croniche, ma anche per la prevenzione. Ecco qualche consiglio a cura della Società Italiana di Farmacologia. Innanzitutto un farmaco va sempre conservato in un luogo fresco ed asciutto, a temperature non superiori ai 24°C. Preferire le formulazioni solide a quelle liquide, in quanto, in generale, ...