Ryanair | scioperi lasciano centinaia di aerei a terra Ora la low cost minaccia

Germania - Ryanair minaccia licenziamenti se proseguono scioperi : Roma, 11 set., askanews, - Alla vigilia di un nuovo stop dei dipendenti, Ryanair minaccia licenziamenti di piloti ed assistenti di volo e chiusura di alcune basi in Germania se continueranno gli ...

Ryanair - dopo scioperi e proteste firma il nuovo contratto : ecco cosa cambia : Pensioni, Tfr e tasse: il primo contratto Collettivo di Lavoro per i Piloti dipendenti della società Ryanair è...

Ryanair - rischio nuovi scioperi per stallo in trattativa con piloti irlandesi : Teleborsa, - La trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi non è sfociata nell'accordo che avrebbe messo la parola fine al braccio di ferro intrapreso tra le parti. Reale è ora il ...

Ryanair - rischio nuovi scioperi per "stallo" in trattativa con piloti irlandesi : La trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi non è sfociata nell'accordo che avrebbe messo la parola fine al braccio di ferro intrapreso tra le parti. Reale è ora il rischio di nuovi ...

Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania - Irlanda - Svezia e Belgio : venerdì 10 agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair dovrà cancellare 146 voli tra quelli in programma da e per l’Irlanda, la Svezia e il Belgio e altri 250 voli da e per la Germania, a causa di una The post Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania, Irlanda, Svezia e Belgio appeared first on Il Post.

Scioperi Ryanair : la notizia (non buona) per i passeggeri : “I clienti interessati sono stati contattati tramite e-mail e SMS per quanto riguarda il loro volo e data l’opzione di un trasferimento gratuito sul prossimo volo disponibile, o di un rimborso completo”. È quanto sottolinea Ryanair in una nota in seguito allo sciopero europeo del personale di bordo che ha causato la cancellazione di circa 600 voli. Tuttavia la compagnia aerea irlandese è finita sotto accusa per aver negato ai ...

'Troppi scioperi' - Ryanair annuncia riduzione flotta : 300 a rischio - : Possibile taglio di 100 piloti e 200 membri del personale di cabina. La causa, afferma la compagnia low cost irlandese, sarebbe il calo delle prenotazioni invernali dovuto alle astensioni dal lavoro

Ryanair - tutto sugli scioperi di luglio : Il mese di luglio potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice per Ryanair e per i suoi passeggeri. In questi giorni è infatti stata annunciata una serie di scioperi che andrà inevitabilmente a impattare sul regolare servizio della compagnia aerea low cost, creando inevitabili disagi in queste settimane di partenze per le vacanze. La prima protesta in ordine temprale sarà quella che il 12 luglio porterà un centinaio di piloti irlandesi a ...

Ryanair - in arrivo ondata di scioperi : ecco i giorni a rischio : Tutto confermato. L'ondata di scioperi di Ryanair arriva anche in Italia. I piloti e assistenti di volo della compagnia low cost irlandese si fermeranno, infatti, per un'agitazione di 24 ore il 25 luglio prossimo. Ad...