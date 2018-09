Romina Power e Al Bano insieme? Lei | “Sono nauseata!”

“Romina Power è scappata”. Caos a casa di Al Bano. Lo sa bene Loredana Lecciso : “È successo - eccome se è successo” : È tornato in televisione con il botto. “Storie Italiane”, il programma condotto da Eleonora Daniele, si è guadagnato trenta minuti in più e un raddoppio nel palinsesto. Il format è sempre lo stesso: cronaca, ma anche attualità, società e costume. E ancora interviste a “tu per tu” con ospiti vip, finestre su inchieste già seguite lo scorso anno (dai diritti negati ai disabili, alla sanità, dalla malagiustizia, al mondo delle ...

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme?/ Storie Italiane - lei vola in America tra loro "è finita" : Al Bano e Romina Power di nuovo insieme? La verità potrebbe venire a galla a Domenica In dove l'attrice potrebbe essere ospite sin dalle prime puntate.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:20:00 GMT)

Al Bano segue Romina Power : preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso : Dopo Romina Power, anche Al Bano sarà ospite di Domenica In. Lei ci sarà per la prima puntata, il 16 settembre, lui per la terza. Dunque, il cantante di Cellino San Marco segue l’esempio dell’ex moglie e preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso che conduce in contemporanea Domenica Cinque. Secondo quanto riferito da Blogo, Al Bano avrebbe già firmato il contratto con la Rai e si è detto felice di partecipare al programma dove si ...

Mara Venier chiama Al Bano a Domenica In dopo Romina Power : Domenica In: Mara Venier ospita Al Bano dopo Romina Power Mara Venier sta per tornare con Domenica In. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda Domenica 16 settembre subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1. La conduttrice darà filo da torcere al diretto competitor Domenica Live di Barbara D’Urso. Come è noto, entrambi i contenitori Domenicali hanno optato per il loro debutto sulle ex di Al Bano Carrisi: Romina Power ...

AL BANO RIACCOGLIE LOREDANA LECCISO/ Fuori Romina Power? Lui sfila a Venezia con i figli di... : Al BANO RIACCOGLIE LOREDANA LECCISO a Cellino San Marco: Romina Power Fuori dai giochi? L’ultimatum e l’indiscrezione nasce a Pomeriggio 5, tutti i dettagli di gossip.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Al Bano riaccoglie Loredana Lecciso/ Romina Power fuori da Cellino San Marco? L’ultimatum e l’indiscrezione : Al Bano riaccoglie Loredana Lecciso a Cellino San Marco: Romina Power fuori dai giochi? L’ultimatum e l’indiscrezione nasce a Pomeriggio 5, tutti i dettagli di gossip.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 08:57:00 GMT)

Romina Power CONTRO IL GOSSIP/ Loredana Lecciso torna a Cellino ma : “chi deve uscire affinché resti?” : ROMINA POWER si sente disgustata ed infastidita dal GOSSIP; il nome dell’ex moglie di Al Bano Carrisi, è tornato in pista affiancato proprio al cantante di Cellino San Marco.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Romina Power contro il gossip/ “Sono nauseata!” - il ritorno con Al Bano Carrisi? Solo con un CD di inediti! : Romina Power si sente disgustata ed infastidita dal gossip; il nome dell’ex moglie di Al Bano Carrisi, è tornato in pista affiancato proprio al cantante di Cellino San Marco.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Romina Power sbotta : “Il mio riavvicinamento con Al Bano? Sono nauseata” : A ottobre 2013 per la prima volta dopo sedici anni Albano e Romina Power tornano a cantare insieme a Mosca. Una reunion artistica che porta l’ex coppia in giro per il mondo e, come immaginabile, spopola sul piccolo schermo: dall’ospitata a Sanremo 2015 alla coconduzione di Così lontani così vicini. Con il gossip come sottofondo rumoroso, con interviste e retroscena che spesso annunciano un ritorno di fiamma anche dal punto di vista ...

Romina Power tuona contro il gossip : “Sono nauseata” : La cantante ha espresso tutta la sua amarezza rispetto alle notizie che riguardano la sua vita privata e i continui presunti...

Domenica In vs Domenica Live : quasi al via la sfida. Barbara D’Urso promette “un incontro storico” mentre Mara Venier ospita Romina Power : Barbara D’Urso contro Mara Venier: una delle sfide più attese della nuova stagione televisiva. Il debutto di Domenica In e Domenica Live è fissato per il prossimo 16 settembre e il duello tra le due signore del piccolo schermo passerà anche attraverso gli ospiti che saranno in grado di schierare. Nella prima puntata di Pomeriggio 5 Carmelita, così la chiamano i suoi fan, ha ufficializzato la presenza di Loredana Lecciso. L’ex ...

Romina Power prende le distanze sulla questione Al Bano : Romina Power prende le distanze dalle notizie sulla sua relazione con Al Bano. E in un’intervista al Giornale di Puglia chiarisce ancora una volta come stanno le cose con l’ex marito. La cantante ha rivelato di essere “nauseata dall’avidità di certa stampa e Tv” che dà un’immagine distorta di lei e della sua essenza. Il gossip che è stato montato intorno alla sua vita per lei non è altro che un tentativo di ...

Romina Power super ospite di Mara Venier - la Domenica in tv è guerra : FUNWEEK.IT - È stata ufficializzata la presenza di Romina Power come super ospite della prima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier : il 16 settembre, infatti, l'amatissima conduttrice veneta ...

Romina Power da Mara Venier. Barbara D’Urso chiama Loredana Lecciso : Mara Venier invita Romina Power alla prima puntata di Domenica In, il prossimo 16 settembre. La presentatrice cala l’asso e si aggiudica l’ex moglie di Al Bano. Barbara D’urso certo non sta a guardare e per niente terrorizzata dalla rivale ribatte chiamando a Domenica Live Loredana Lecciso. Sarà dunque una domenica scoppiettante in cui le due donne racconteranno probabilmente il loro amore per il cantante di Cellino San Marco. ...