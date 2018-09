ROMANO FENATI SI RITIRA | “HO FATTO UNA STRO***TA” Video Moto2 | Mano sul freno?

ROMANO FENATI rivela : “Con il Motomondiale ho chiuso. Non correrò mai più” : Romano Fenati e il Motomondiale? Un capitolo chiuso. Dopo il fattaccio del GP di Misano, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, il licenziamento dal proprio team e l’essere liquidato dalla sua futura destinazione in MV Agusta, l’ascolano deve ripartire e lo farà lontano dal mondo delle corse. Il 22enne ha preso la sua decisione e in un’intervista concessa a Repubblica, espone il suo punto di vista sull’episodio e ...

“Non arrenderti” - Mir scrive a Fenati : la lettera dello spagnolo a ROMANO : Joan Mir scrive a Romano Fenati dopo quanto accaduto domenica in pista Misano: la lettera dello spagnolo La carriera di Romano Fenati sembra terminata dopo quanto accaduto domenica scorsa al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno del collega Stefano Manzi, mettendo seriamente a rischio le vite di entrambi i piloti. Fenati è adesso rimasto a piedi: il team Snipers ha rescisso il ...

Moto2 - ROMANO FENATI : 'Basta moto - non correrò mai più. Torno in ferramenta' : A botta calda, ma con un ragionamento a monte, Romano Fenati attraverso le pagine di Repubblica fa sapere di aver chiuso con il motociclismo. L'azione su Manzi di domenica scorsa, unita alla ...

ROMANO FENATI si ritira : “Ho chiuso con le moto”/ Video : “Anche Manzi ha sbagliato - lavorerò in ferramenta” : Romano Fenati si ritira: “Ho chiuso con le moto”. Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: “Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:13:00 GMT)

ROMANO FENATI - Moto 2 : carriera finita? Team lo caccia - MV non lo vuole più/ Video - la mamma “Gogna mediatica" : Romano Fenati, carriera finita? Il Team lo caccia e la MV non lo vuole più. La mamma lo difende a spada tratta: “Nei confronti di mio figlio un'assurda gogna mediatica"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:44:00 GMT)

Contatto folle di ROMANO FENATI in Moto2 : due GP di stop : Il pilota alla guida della Kalex del team Marinelli Snipers, nel corso della gara di Moto2 [VIDEO] [VIDEO] in programma a Misano, ha avuto un momento di follia, nel quale ha affiancato il connazionale Stefano Manzi [VIDEO] [VIDEO], mentre viaggiava sul rettilineo ad una velocita' di 217 km/h, e per qualche decimo di secondo ha afferrato il freno della sua Moto, il tutto a soli tre giri dalla fine. Il folle gesto non ha avuto conseguenze, ...

Il Marinelli Snipers Team ha licenziato ROMANO Fenati : Il Team Marinelli ha rescisso il contratto con il pilota per il suo comportamento “antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per

ROMANO FENATI - parla il big Lucio Cecchinello : 'È un ragazzo con problemi psicologici' : Il gesto di Romano Fenati ha lasciato sgomento non solo il motociclismo ma tutto il mondo dello sport. Intervistato a Radio 24 , l'ex pilota e fondatore del Team LCR Honda, Lucio Cecchinello , ha voluto dire la sua sull'episodio definendolo come 'un episodio che ha macchiato e leso l'...

ROMANO FENATI - scuse a Manzi : “Non sono stato uomo”/ Video Moto2 - Uncini : “Gesto violento e può ripetersi” : “Fenati ha provato ad ammazzarmi”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro ROMANO FENATI per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

Moto2 : il Codacons invia un esposto dalla Procura di Rimini contro ROMANO FENATI per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

ROMANO FENATI story : gioie e dolori della carriera : Il resto è cronaca di oggi: le due giornate di squalifica, il licenziamento del team Marinelli, la porta chiusa dal team MV dove avrebbe dovuto trasferirsi nel 2019. Infine le scuse, tardive, ma ...

MotoGp - ROMANO FENATI perde la testa a tre giri dalla fine : Il giovane pilota di Moto 2 [VIDEO] Romano Fenati, durante la gara a Misano, dopo aver portato la propria Kalex in parallelo alla moto dell'avversario e avergli lanciato uno sguardo eloquente, ha pinzato il freno della moto di Stefano Manzi cercando di metterlo fuori gioco. Una manovra pericolosa L'incredibile gesto è stato l'epilogo di alcune scaramucce tra cui vari sorpassi e un contatto, che si erano verificati in precedenza tra i due, ma ...

ROMANO FENATI - Guido Meda definitivo : 'Ha un problema di nervi - giustizia sommaria' : L''incidente' tra Romano Fenati e Stefano Manzi ? Oltre i limiti della rabbia e della dissennatezza. Guido Meda , il commentatore ufficiale della MotogGp su SkySport , commenta il folle gesto di ...