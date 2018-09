ilfattoquotidiano

: Roma, scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti incensurato… - Cascavel47 : Roma, scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti incensurato… - ilfattovideo : Roma, scippa un’anziana vicino alla metro Cipro procurandole frattura femore. Arrestato lavapiatti incensurato - ParmaDaily : Pizzarotti in campo a Roma contro il Governo “che scippa 18 milioni a Parma” -

(Di martedì 11 settembre 2018) Per pagare i debiti di gioco hato un’anziana donna nei pressi della fermata della, facendola cadere per terra eladel. Ma l’uomo, un cittadino filippino che lavorava saltuariamente in un ristorante dicome lavapiatti, è stato fermato dpolizia L'articoloun’anzianalavapiatti incensurato proviene da Il Fatto Quotidiano.