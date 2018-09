Roma | Ora si fa sul serio

Onorato : a Roma manca rispetto persino per i morti : Roma – “A Roma non c’e’ rispetto neanche per i morti. È sconvolgente che si sia arrivati a profanare la tomba della famiglia Montesano al Verano- come denunciato da Leggo- nella piu’ totale mancanza di regole e controlli all’interno del cimitero piu’ importante ed esteso di Roma”. “Auguriamoci almeno che lo scalpore suscitato dalla fama della famiglia in questione possa spingere la giunta ...

Romano Fenati cacciato - ora chiede scusa : «Non sono stato un uomo» : ... il motociclista che ha tirato il freno all'avversario durante il Moto GP di San Marino, dopo essere stato licenziato dal suo team chiede scusa per quanto ha fatto: 'Chiedo scusa a tutto il mondo ...

La corazzata Roma a 1000 metri di profondità : lo spettacolare video della nave da battaglia affondata dai tedeschi nel ’43 : Nella Seconda guerra mondiale era il meglio a disposizione della Regia Marina. Varata nel ’40 ed entrata in servizio due anni dopo, la nave da battaglia Roma venne affondata dai bombardieri tedeschi nel 1943 mentre era diretta verso le coste sarde. Nel 2012 la Marina Militare ha rinvenuto il relitto dopo decenni di ricerche a circa 16 miglia dal Golfo dell’Asinara. La stessa Marina ha diffuso delle immagini inedite e spettacolari di ...

La clip inedita della corazzata 'Roma' - il relitto custodisce 1393 marinai : ... delle sovrintendenze, del mondo della ricerca, del mondo accademico e delle istituzioni. L'importanza storica della ricerca condotta è l'ennesima testimonianza dell'impegno della Marina Militare nel ...

Venezia75. Bilancio positivo - anche se l'Italia è fuori dai premi. Il Leone d'oro a "Roma" sdogana Netflix. Ora nuovi scenari? : Proprio l'opera di Greengrass " che ricostruisce gli attentati di Oslo nel 2011 " da feroce fatto di cronaca si trasforma in un potente messaggio d'incoraggiamento alle nuove generazioni a reagire al ...

Marina Militare - le immagini inedite del relitto della Corazzata Roma affondata 75 anni fa : Era il 9 settembre 1943 quando la nave da battaglia della Corazzata Roma venne affondata da un aereo tedesco a nord della Sardegna, a circa 16 miglia dalla costa del Golfo dell'Asinara. Sono passati ...

Roma - slitta il prolungamento dell'orario Ztl : in vigore nel 2019 : Arriverà. Ma la data precisa ancora non c'è. Il prolungamento dell'orario della Ztl nel centro storico, scatterà «nei primi mesi del 2019», promette il presidente della commissione Mobilità Enrico ...

Corazzata Roma - le nuove immagini del relitto in fondo al Golfo dell'Asinara - tomba da 75 anni di 1.352 marinai : Illuminati dalla luce fioca dei fari del minirobot subacqueo riappaiano i resti della Corazzata Roma sul fondo del Golfo dell'Asinara , tomba di 1352 marinai della Regia Marina Italiana. Una nuova ...

Roma - si lavora sulla clausola di Manolas : Pericolo clausola per la Roma . Secondo Il Corriere dello Sport , il club giallorosso ha intenzione di ridiscutere il contratto di Kostas Manolas , in scadenza nel 2022, per aumentare o eliminare la clausola rescissoria di 36 milioni di euro.

RomaNO FENATI FOLLE A MISANO : TOCCA FRENO DI MANZI A 250 ALL’ORA/ Video Moto2 - esulta quando l’avversario cade : ROMANO FENATI FOLLE a MISANO: TOCCA il FRENO di MANZI a 250 ALL’ORA. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:27:00 GMT)

Voragini e crepe - a Roma c'è un quartiere che sta sprofondando : Cinque Voragini in meno di quattro mesi. Monteverde è un quartiere che rischia di sprofondare (guarda video). A lanciare l"allarme sono i residenti della zona. Solo a ridosso di piazza Fonteiana, dall"inizio dell"estate, l"asfalto è ceduto in ben due punti, lasciando intravedere le viscere della città sommersa. Il cratere all"incrocio con via Giampaolo Della Chiesa è stato ricoperto dal cemento mentre, pochi metri più su, attorno alla buca che ...

Marina Militare : 75 anni fa l’affondamento della corazzata Roma - relitto rilocalizzato [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

