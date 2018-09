Roma | il futuro di El Shaarawy tra rinnovo e sirene inglesi

Roma - laurea per Dzeko : futuro da dirigente? : Senza dire niente a nessuno, se non ai più intimi, l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha conseguito a Sarajevo la laurea in management dello sport. Il “diploma di tipo universitario” è stato ottenuto dal bomber lunedì, dopo aver terminato un percorso triennale alla facoltà di “Sport ed educazione fisica”. Questo titolo gli dà la possibilità di intraprendere la carriera dirigenziale, che il bosniaco ...

Moto2 : il Team Snipers rescinde il contratto con Romano Fenati. Il futuro del pilota italiano compromesso : La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso ...

Il Leone d'oro a Venezia con 'Roma' Cuaròn e la sua visione del futuro del cinema : "Roma" di Alfonso Cuaron, Leone d'oro di Venezia 75, incanta e commuove. Ma la cosa che resta più impressa è la sua capacita di trascinarti fin dentro la storia di questa famiglia che vive a Città del ...

L’uomo del giorno : Eusebio Di Francesco - da Empoli alla Roma con un futuro tutto da scrivere : 1/11 LaPresse/Luciano Rossi AS Roma ...

“Vendi Napoli e poi muori” - il Romanzo di Gennaro Ascione nella Partenope del futuro : Intervista a Gennaro Ascione, sociologo e scrittore che per Magmata pubblica "Vendi Napoli e poi muori", romanzo ambientato in un futuro possibile che scardina la narrazione su Partenope oggi a partire dai termini "napoletanità" e "rivoluzione". E sulla proposta del sindaco de Magistris, per una Napoli autonoma e pronta a battere moneta, dice: "Roba da TSO".Continua a leggere

Roma - Monchi svela il futuro di Gonalons : 'Andrà in prestito al Siviglia' - : E' già in partenza per la Spagna e domani, se tutto va bene, sosterrà le visite mediche', questo il commento del dirigente intercettato dai microfoni di Sky Sport. Monchi ha commentato anche il ...

Pd - Calenda : “Non è il futuro - bisogna rifondare”. La vice-presidente dell’Emilia Romagna : “Cambi nome o scompare” : Il Pd “deve cambiare pelle e volto al più presto”. Di più: “bisogna rifondare”. L’ex ministro Carlo Calenda e la vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elisabetta Gualmini, non hanno dubbi. E concordano anche sui tempi: la decisione va presa presto, in fretta. Intervistati da L’Unione Sarda e da La Verità, i due esponenti del Partito Democratico parlano esplicitamente di rifondazione, pensando a un ...

Roma città poco accogliente - e senza futuro - per i freelance : Il mondo del lavoro sta cambiando. Ce ne siamo , finalmente, accorti tutti. Tra la sempre ambita chimera del contratto a tempo indeterminato e nuove forme ibride contrattuali, leggi e legislatori ...

F1 Haas - futuro incerto per Romain Grosjean : ROMA Ancora incerto il futuro per Romain Grosjean all'interno del team Haas. In questa stagione il pilota francese continua a mostrare alti e bassi. Una mancanza di costanza che non convince del tutto ...

Roma - Di Francesco : 'Contro il Real per crescere'. De Rossi : 'Il mio futuro? E' presto' : La Roma nella notte tra martedì e mercoledì, ore 2,05, affronterà a New York il Real Madrid nell'ultima partita della tournée americana. 'Farò ruotare molti giocatori, cercando di portare tutti allo ...

Roma - un'opzione su tutte per il futuro di Zaniolo : Lo scrive il Corriere dello Sport , secondo cui il numero 22 giallorosso dovrebbe rimanere nella Capitale nonostante le tante richieste, rassicurato dai dirigenti sul fatto che tra campionato e coppe ...

Roma - El Shaarawy si sbilancia sul futuro : “Ci stiamo allenando, siamo solo all’inizio ma c’è grande entusiasmo. In una grande squadra c’è concorrenza, questo è normale e non è mai stato un problema per me. E’ il nostro lavoro, cerchiamo sempre di dare il massimo. Io penso di non muovermi da Roma perché qui sto bene, ho parlato con la società e col mister e sono sereno. So quello che vuole il club da me e viceversa”. L’attaccante della ...

Roma - El Shaarawy esce allo scoperto e svela il suo futuro : il partente sarà Perotti? : Il giocatore della Roma ha confermato di voler rimanere in giallorosso, a questo punto potrebbe essere Perotti il partente Via vai in casa Roma, il mercato giallorosso è in continuo fermento e prosegue la caccia al sostituto di Malcom, sfumato in extremis dopo l’inserimento improvviso del Barcellona. ALFREDO FALCONE Monchi potrebbe ritrovarselo però in casa, con El Shaarawy che ha confermato di voler rimanere nella Capitale: ...

Totti - il futuro e la maglia numero 10 della Roma : “ecco a chi la porterei fino in aeroporto! Io allenatore?” : Confessioni e chiacchiere con i fan: Totti risponde alle domande di suoi tifosi su Twitter Giornata di chiacchiere per Francesco Totti con i fan: l’ex capitano della Roma ha risposto su Twitter alle domande dei suoi tifosi, raccontando i suoi pareri sulle novità della squadra giallorossa, ma anche svelando qualche dettaglio importante sul suo futuro. Foto LaPresse – Tano Pecoraro Totti ha parlato di Coric e Pastore: “non ...