Ritorno al passato | Inghilterra-Svizzera in bianco e nero

Salvini indagato : sequestro di persona aggravato/ Video - caso Diciotti - Bonafede : "No a Ritorno al passato" : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:59:00 GMT)

Chievo - Ritorno al passato L'ordine? Rigenerare talenti : Tempo di tornare all'antico. Al Chievo che faceva tanto con poco. Rastrellando il mercato a caccia di talenti nascosti e ragazzi da Rigenerare. Vecchia ricetta già rispolverata quest'estate. Senza più ...

Samsung Galaxy S10 uscirà in cinque colori/ Ultime notizie : sfumature classiche ma anche un Ritorno al passato : Samsung Galaxy S10 uscirà in cinque colori. Ultime notizie: sfumature classiche ma anche un ritorno al passato. Previsto il bianco, il nero, ma anche l'argento e...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Recensione di Nokia 8110 4G : Ritorno al passato : La Nokia, dopo il nostalgico remake del 3310 in questo 2018, si è riproposta una nuova sfida: rilanciare l’iconico modello 8810, ovviamente in chiave moderna. Il telefono con la silhouette “a banana”, tastiera fisica a scomparsa e slider (la copertura a scorrimento) per rispondere o rifiutare una chiamata potrebbe ritornare tra le vostre mani, magari come telefono riserva “da combattimento”. Scopriamo se vale ...

La lunga estate dei tormentoni - footvolley e bikini : Ritorno al passato : Quest'anno in spiaggia si respira la voglia di rituffarsi nelle atmosfere ottimiste dei favolosi anni '60. Il sociologo Triani spiega: "Così esorcizziamo le incertezze dell'epoca che stiamo vivendo"

Pooh 50 - l'ultima notte insieme/ Diretta e scaletta : un Ritorno al passato guardando al futuro : Pooh 50 - l'ultima notte insieme in onda oggi, sabato 4 agosto, in prima serata su canale 5: Diretta e scaletta. 50 canzoni per un ultimo, trionfale concerto.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:12:00 GMT)

Octopath Traveler Recensione : ottimo Ritorno al passato : Octopath Traveler non è un gioco di nicchia. Chi lo pensa non ha ancora ben capito quante persone erano affamate di un ritorno al passato, in quei gloriosi anni '90 in cui abbiamo potuto assistere al culmine delle produzioni giapponesi in termini di JRPG. Il titolo è già disponibile da qualche settimana e sta macinando vendite e successi di critica, tanto che è difficile trovare una cartuccia in Giappone. Octopath Traveler è un JRPG che invece ...

Assemblea Pd - Orfini : “Progetto di Zingaretti? Non mi convince - è un Ritorno al passato senza nulla di nuovo” : “Quello che ho sentito fin qui del progetto di Nicola Zingaretti non mi convince, mi sembra un ritorno al passato, l’idea che rifacendo l’Unione si vincono le elezioni. Non ero entusiasta allora, figuriamoci a un decennio di distanza, non ha nulla di nuovo”. Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini interpellato dai giornalisti dopo l’Assemblea del partito a Roma. “Ci sarà un candidato alla segreteria che ...

Ricomincio da quattro. M5s-Lega lavorano al Ritorno al passato sui vaccini : L'obbligo delle vaccinazioni resta, ma solo per ora. Perché invece "molto presto", come annunciato dal ministro Giulia Grillo, ci sarà un cambio di rotta. Si potrebbe tornare al passato a prima del Decreto Lorenzin che ha inserito l'obbligo di dieci vaccini e non più di quattro. L'attuale titolare del dicastero ha annunciato che già la settimana prossima in Parlamento sarà presentato un progetto di legge, a cui ...

Decreto dignità - il Ritorno al passato che scontenta tutti : Il provvedimento è accusato di introdurre più rigidità, di lasciare meno spazio di manovra alle imprese, e dell'incapacità di intercettare i cambiamenti nel mondo del lavoro

Per Fabrizio Daverio nei contratti a termine la reintroduzione della 'causale' è un Ritorno al passato : Non si può ingabbiare il lavoro a termine, essenziale per un'economia contemporanea. Le aziende ricorrono ai contratti a termine per evidenti ragioni di flessibilità, quando ritengono che determinate ...