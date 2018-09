Ristorante Dina | Narrazione vs Emozione

vanityfair

(Di martedì 11 settembre 2018) C’è questa idea dellache ha preso piede negli ultimi vent’anni. In nome di una superficiale idea del postmoderno è passata in ogni ambito, dalla politica alla società, dalla cultura in senso ampio alla ahinoi gastronomia. Con la scusa dellasi è fatto accettare tutto, il disimpegno come gioco, la superficialità come leggerezza. Si è decentrato il senso delle cose per vedere che effetto faceva svuotarle della loro essenza. Il sistema ludico narrativo è una delle ragioni del problema più grande di un nuovissimomolto molto promettente, ildi Gussago nella Lombardia bresciana. L’inarrestabile chef Alberto Gipponi, musicista mediocre per sua stessa ammissione, una passione per la tavola e l’alta cucina da «magnifica ossessione», ha deciso tre anni fa che avrebbe cambiato vita dedicando il proprio futuro all’ospitalità e alla tavola. Convinto il re dei ...