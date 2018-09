Ripescaggi Serie B | il Catania fa ricorso dopo l’esclusione per decisione del Collegio di

Niente Ripescaggi in Serie B - parla il sindaco di Catania : “scritta una delle pagine più squallide di questo sport” : Il sindaco di Catania commenta il mancato ripescaggio del Catania in Serie B, Salvo Pogliese condanna la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport “Il fatto è che si è arrivati a questo epilogo in totale spregio delle regole e del diritto, per la mera volontà di chi vede nel calcio non la passione condivisa da milioni di persone ma una fonte di guadagno e di lucro”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese. ...

Niente Ripescaggi in Serie B - Frattini desegreta il suo voto : “io contro il campionato a 19 squadre” : Franco Frattini svela il suo voto in occasione del Collegio di Garazia dello sport sui ripescaggi in Serie B “La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”. Lo ha dichiarato Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, dopo l’uscita della decisione di lasciare la Serie cadetta a 19 squadre. “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a ...

Ripescaggi Serie B - il Collegio di Garanzia ha deciso : sarà a 19 squadre : La Serie B 2018/2019 sarà a 19 squadre: presa la decisione che ha decretato l’esclusione delle squadre che ambivano al Ripescaggio Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha deciso di lasciare la Serie B a 19 squadre. La decisione di dichiarare inammissibili i ricorsi presentati è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del Collegio, Franco Frattini. Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, “ha dichiarato ...

Serie B - la Lega accusa il Coni : “caso Ripescaggi? Ha nascosto la polvere sotto il tappeto e se n’è lavato le mani” : Il Coni sotto la lente d’ingrandimento per il caso ripescaggi in Serie B, le accuse dei deputati della Lega Marzio Liuni e Paolo Tiramani “Ancora una volta il Coni ha operato con poca trasparenza e lealtà. La vicenda dei ripescaggi di Serie B ha infatti raggiunto il suo apice dell’assurdo oggi con una sentenza ingiusta e senza senso”. Lo dichiarano i deputati della Lega Marzio Liuni e Paolo Tiramani. “E’ ...

No ai Ripescaggi Serie B resta a 19 squadre : «La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro», Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, ribadisce il suo dissenso. «È in corso di pubblicazione la sentenza - ha ...

Niente Ripescaggio per Novara - Catania e Siena : la Serie B rimane a 19 : Il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati. La decisione è stata presa

SERIE B - COLLEGIO DI GARANZIA : "SI RESTA A 19 SQUADRE"/ Niente Ripescaggi : Frattini - "Ma io ho votato contro" : ripescaggi SERIE B, Catania a rischio? Domani sentenza, Frattini assicura: “Nessuno slittamento”. Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre? Tutte le ipotesi in ballo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Serie B - arriva la clamorosa sentenza sui Ripescaggi : ribaltate le indiscrezioni delle ultime ore [DETTAGLI] : E’ arrivata la clamorosa sentenza sulla Serie B, confermato il torneo a 19 squadre, nessun ribaltone dunque. “Sezioni Unite: inammissibili ricorsi su composizione Serie B, improcedibile istanza su ripescaggi Collegio di Garanzia Categoria: Collegio di Garanzia Pubblicato: 11 Settembre 2018 Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, HA DICHIARATO INAMMISSIBILI i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 73-2018) e Pro Vercelli (R.G. ...

Nessun Ripescaggio - la Serie B resta a 19 squadre : Il Collegio di garanzia dello sport ha stabilito a maggioranza che il campionato di Serie B si svolgerà con la partecipazione di 19 squadre. L'articolo Nessun ripescaggio, la Serie B resta a 19 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - niente Ripescaggi : il campionato resta a 19 squadre : 'Inammissibile'. L'unica eventualità che non era stata ipotizzata, diventa la soluzione finale: il Collegio di garanzia del Coni respinge i ricorsi contro il provvedimento con cui il commissario della ...

Ripescaggi Serie B/ Oggi la sentenza - Siena e le altre sperano : Spinelli - Livorno - - 'campionato resti a 19 ' : Ripescaggi Serie B, Catania a rischio? Domani sentenza, Frattini assicura: "Nessuno slittamento". Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre.

Ripescaggi Serie B : diretta live dal Collegio di garanzia del Coni : live 17:20 11 set Altri tifosi della Ternana fuori dalla sede del Coni 17:15 11 set Fuori dalla sede del Coni, iniziano ad arrivare i primi tifosi, soprattutto della Ternana, che sognano la Serie B. ...

Ripescaggi Serie B/ Oggi la sentenza - Siena e le altre sperano : Spinelli (Livorno) - "campionato resti a 19 " : Ripescaggi Serie B, Catania a rischio? Domani sentenza, Frattini assicura: “Nessuno slittamento”. Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre? Tutte le ipotesi in ballo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:35:00 GMT)

Ripescaggi Serie B - oggi la sentenza : attesa altissima - campionato a 19 - 22 o 24 squadre? [LIVE] : Ripescaggi Serie B – E’ la giornata decisiva per quanto riguarda il campionato di Serie B, è prevista in serata la sentenza sul cambio di format, attesa altissima anche per il campionato di Serie C che di conseguenza subirà alcune modifiche. sentenza prevista dopo le 19, ecco la situazione al momento. Le indiscrezioni parlano chiaro, quasi certo il passaggio a 22 squadre e con alcuni club sul piede di guerra e che minacciano ...