Rifiuti | Entro 31 dicembre nuovo contratto Roma-Ama

(Di martedì 11 settembre 2018)il 31ildi servizio traCapitale e Ama verra’ approvato e sara’ pronto per entrare in vigore: principali novita’ saranno la piu’ puntuale definizione di alcune zone d’ombra sulle attivita’ e le zone di intervento, che in passato hanno portato a conflitti e contenziosi, e l’inserimento di alcune tipologie di aree verdi, come quelle di pregio, di interesse storico-culturale e il verde archeologico. È questa l’obiettivo del Campidoglio, emerso stamattina durante la riunione della commissione capitolina Ambiente, presieduta da Daniele Diaco (M5S), convocata proprio per fare il punto sul lavoro in corso sule sugli elenchi delle strade oggetto di intervento da parte di Ama che sono stati richiesti ai Municipi – oggi presenti i dispari, venerdi’ saranno in commissione i pari ...