Ricostruzione Ponte | occhio a infiltrazioni mafiose in opere pubbliche

Ponte Genova - il ministro Toninelli : «Per la Ricostruzione pensiamo a Fincantieri» : Nel decreto per Genova «la ricostruzione del Ponte sarà il primo obiettivo». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera,...

Ponte Genova - venerdì il decreto : la Ricostruzione a Fincantieri : Il decreto legge su Genova e il Ponte Morandi sarà approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. «I lavori saranno affidati direttamente a Fincantieri», ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione dinanzi alla commissione Ambiente della Camera. Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, non avrà un ruolo nella ricostruzione del Ponte sulla A10. I concessionari saranno obbligati a reinvestire ...

Danilo Toninelli : “La Ricostruzione del Ponte Morandi a Finacantieri - sarebbe folle affidarla ad Autostrade” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato l'intenzione di affidare la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova a Finacantieri: "Potremmo affidare i lavori per la ricostruzione del viadotto direttamente a un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche come Fincantieri".Continua a leggere

Crollo ponte - Toninelli : 'Ricostruzione da affidare allo Stato - penso a Fincantieri' - Il decreto Genova venerdì in Cdm : Il "decretone" per Genova, relativo alla gestione del post-Crollo del ponte Morandi, approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , ...

Ponte Morandi - Toti : 'Non possiamo escludere Autostrade dalla Ricostruzione' : Sulla ricostruzione del Ponte a Genova 'basterebbe chiarire il fatto che Autostrade, all'interno del consorzio di imprese, non può avere una posizione dominante, dev'essere l'ente pagatore con una ...

[Il retroscena] Dal decreto per la Ricostruzione del ponte Morandi scompare la parola Genova. E diventa "Urgenze" - ma è in alto mare : Ventisette giorni dopo il crollo del decreto che dovrebbe sbloccare la situazione, mettere in campo una iniziativa straordinaria e far partire la ricostruzione ancora non c'è traccia. Lo chiede a gran ...

Di Maio a tutto campo tra commercio - Manovra e Ricostruzione Ponte Morandi : Teleborsa, - commercio, ma anche reddito di cittadinanza e ricostruzione di Ponte Morandi a Genova. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro , Luigi Di ...

Scintille Toti-M5s per la Ricostruzione del ponte di Genova : Il ministro Di Maio annuncia brutte notizie in arrivo per società autostrade: 'non ricostruirà chi ha distrutto'. Il governatore Toti ribatte: 'più che brutte sorprese per autostrade vorrei belle ...

Ponte Genova : scontro su concessione e Ricostruzione : ...aveva attaccato in mattinata su Twitter invitandolo a preoccuparsi "di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio e di non fare politica ...