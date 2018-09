Riconosciuta Mafia capitale | Carminati e Buzzi “guidavano un’associazione di stampo

Mafia Capitale : diminuite le pene per Buzzi e Carminati - Riconosciuta l'aggravante mafiosa : Ridotte in appello le condanne per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi nell'ambito del processo al Mondo di Mezzo. Per l'ex Nar ridotta la pena da 20 anni del primo grado ai 14 anni e sei mesi ...

Mafia capitale - la sentenza d’appello : “Riconosciuta l’aggravante mafiosa”. Ma pena scontata a Buzzi e Carminati : “Due diversi gruppi criminali“, uno che fa capo a Salvatore Buzzi e un altro a Massimo Carminati, ma nessuna Mafia. Né “autonoma” né “derivata” perché è di fatto assente quella violenza, quella intimidazione che caratterizza le organizzazioni criminali, vengono riconosciute nell’articolo 416 bis. E né la corruzione, per quanto pervasiva, sistematica e capace di arrivare fino al cuore della politica, può essere considerata Mafia. Motivavano così ...