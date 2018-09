Ricerca | luce sull’origine della sclerosi laterale amiotrofica | lo studio dell’Università

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) Un gruppo di esperti dell’Università di Sassari ha condotto unache contribuisce a faresulla genesi. Lo(“Disruption by SaCas9 Endonuclease of HERV-Kenv, a Retroviral Gene with Oncogenic and Neuropathogenic Potential, Inhibits Molecules Involved in Cancer and Amyotrophic Laterals”) realizzato da Gabriele Ibba, Claudia Piu, Elena Uleri, Caterina Serra e Antonina Dolei, è stato pubblicato su “Viruses”. “Abbiamo messo a punto delle specifiche “forbici molecolari” CRISPR/SaCas9, mediante le quali siamo riusciti ad eliminare dal DNA di cellule umane il gene retrovirale endogeno HERV-Kenv, sospettato di contribuire al tumoreprostata e alla neurodegenerazione(SLA)“, spiega iltore Gabriele Ibba. La distruzione del gene ...