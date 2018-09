RFI linea Bologna-Ancona | lavori potenziamento tecnologico tra 15 e 16 settembre

Ferrovie - firma Accordo Quadro Calabria-RFI e posa "primo palo" elettrificazione linea Jonica : E' stato firmato oggi l'Accordo Quadro con la posa del "primo palo" per l'elettrificazione della linea Jonica Reggio Calabria-Taranto , infrastruttura chiave per la rete ferroviaria del mezzogiorno. ...