Renzi alla festa milanese del Pd | “Con la personalizzazione abbiamo preso due volte il

Pd - Renzi accolto come una star alla Festa dell’Unità. E l’elettore lo supplica : “Torna a guidare il partito” : “Renzi, Renzi, Renzi” è stato il coro che ha accolto l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, in Darsena a Milano, alla Festa de l’Unità. Numerose le persone che lo hanno acclamato dedicandogli cori e ripetuti applausi. Il senatore dem non ha risparmiato battute sull’attuale governo scatenando il divertimento dei presenti che, al termine, gli hanno chiesto selfie, lo hanno abbracciato e salutato. L'articolo Pd, Renzi ...

Renzi : assurdo obbligare tutti i negozi alla chiusura domenicale : Roma, 10 set., askanews, - 'obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo. Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati. La ...

Negozi chiusi domenica - Di Maio : “Renzi scollegato dalla realtà - il Pd ha presentato una proposta simile” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Matteo Renzi: "Se il tempo che Renzi usa per realizzare programmi tv per Berlusconi, lo dedicasse a fare il parlamentare (mestiere per cui è lautamente pagato), saprebbe che proprio il suo partito ha proposto una legge che prevede l'obbligo di chiusura domenicale e che sarà discussa assieme alle altre in commissione".Continua a leggere

Renzi torna alla carica : "Sbaglia chi è convinto di essersi liberato di me" : E conclude: 'Non vivo nell'ansia di tornare da qualche parte, ma vivo nell'ansia di non lasciare la politica a chi crede che sia un prolungamento di Facebook . Questo governo ci spinge a smettere di ...

Renzi - "PENSANO DI ESSERSI LIBERATI DI ME - SBAGLIANO"/ Ultime notizie Pd - "governo fuori dalla grazia di Dio" : RENZI, "pensano di ESSERSI LIBERATI di me, si sbagliano": Ultime notizie Pd, dalla Festa dell'Unità a Firenze l'ex segretario attacca il governo e dice: "Non lascio la politica"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:06:00 GMT)

Fondi Lega - Salvini 'Processi come in Turchia'. Renzi 'Ladri'. Giorgetti dà forfait alla festa dell Unità : ROMA. Un terremoto politico. Al di là delle prime reazioni baldanzose di Matteo Salvini, 'Sono tranquillo, gli italiani sono con noi', 'temete l'ira dei giusti',, la sentenza del tribunale del Riesame ...

Giancarlo Giorgetti annulla la partecipazione alla Festa de l'Unità dopo gli insulti di Matteo Renzi : Sbracava prima, quando aveva il 41% dei voti, e sbraca oggi che il suo partito vale un soldo di cacio. Matteo Renzi non s'è ancora arreso all'idea di essere un semplice senatore: a non essere più ...

Pd - Renzi alla Festa dell’Unità : “Io colpito da fuoco amico due volte”. E dalla platea : “Subito il congresso - basta” : “Non vengo alla Festa dell’Unità per partecipare al gioco delle polemiche fra componenti interne al partito, io non ci gioco. Di fronte a questo governo io dico al Pd alziamoci e rimettiamoci in cammino. Per due volte mi è stata fatta la guerra, sono stato colpito da fuoco amico, i principali avversari erano quelli in casa. Ora basta con le polemiche, quando il segretario Martina aprirà il congresso ai candidati chi vince vince. C’è ...

"Florence" - Matteo Renzi conduttore / Video - l'ex Premier alla guida della docufiction sulla città toscana : Matteo Renzi sarà il conduttore di "Florence" una docufiction sul capoluogo toscano di cui è stato sindaco dal 2009 al 2014. L'evento a puntate è curato da Arcobaleno Tre.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:48:00 GMT)

Ascani si chiama fuori : "Renzi vuole me alla segreteria Pd? Fake news!". Ma il Foglio la smentisce : "Se ce lo hai rivelato tu..." : Botta e risposta via twitter tra la deputata del Pd ultra renziana, Anna Ascani, e il giornalista de Il Foglio Salvatore Merlo. Di Ascani il cronista politico parlamentare si è occupato in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano. La notizia contenuta nel pezzo - un retroscena - sta nella prossima candidatura di Ascani in funzione anti Zingaretti. Una candidatura in quota Renzi sulla quale l'ex segretario dem avrebbe dato il suo ...

Libia : Renzi - Pd - - situazione pericolosa e nostri ministri pensano ai like su Facebook e non alla politica : Ma è anche l'esempio più chiaro di cosa significhi governare pensando ai 'Mi piace' su Facebook e non alla politica, con la p maiuscola. I nostri ministri fanno dirette sui social dalla spiaggia e ...

